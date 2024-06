Astrologinja Lenka: junij je poln sreče in veselja

Luna je v znamenju bika, kar ustvarja vzdušje večje sproščenosti, uživanja v naravi, hrani in pridobivanju vsega materialnega. Njen sekstil s Saturnom potrjuje, da je to njena prava pot, da ji uspe dokončati še nekatere stvari, saj je pred nastajanjem mlaja.

Mesec junij je poln sreče in veselja, saj so vsi najbolj blagodejni planeti ravno v znamenju najbolj veselega in klepetavega znamenja dvojčkov. Merkur tvori trigon s Plutonom iz znamenja Vodnarja, zato kakšne besede in misli prihajajo k nam, ne da bi se jih sploh zavedali. Marsikaj lahko odkrijemo, ne da bi sploh načrtovali, in se celo zavedali številnih tem v sebi.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Merkur je v konjunkciji z največjim in najsrečnejšim planetom Jupitrom. To predstavlja veliko željo po vedenju vsega, se učiti, potovati, pridobivati ​​drugačna znanja.

Pa še Venera in Sonce sta že drugi dan v konjunkciji. To daje veliko energijo ljubezni, zabave, veselja, lepote, kjer človek vidi samo lepo okoli sebe, ker je tako srečen. To je aspekt, ki lahko osebi, ki je pač povezana z vsem, kar Venera predstavlja, zelo hitro prinese velik uspeh. Spoznati pomembno osebo, največji poslovni uspeh ali prepoznavnost in nastopati v javnosti za nekaj v širšem smislu.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju Ovna. To je zelo močna, ki nam danes pomaga, da z lahkoto dosežemo veliko.