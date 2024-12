Leto 2025: katastrofe, pandemija, vojne, transformacije in nova resničnost

V naši naravi je, da se neznanega vsaj malo bojimo. V nasprotnem primeru bi težko preživeli. A strah pred tem, kdo se skriva za vogalom, je precej drugačen od strahu pred denimo prihodnostjo, čeprav nič manj resničen in neprijeten. Ko se zaključuje eno in pričenja drugo leto, pogosto razmišljamo o obeh; kaj smo v preteklem dosegli, doživeli, kaj je bilo lepega in kaj slabega, obenem se sprašujemo, kaj bo prineslo novo.

Težava slednjega pa je, da večino dogodkov ne moremo niti predvideti, kar pri nekaterih vzbuja nelagodje. Da bi ga vsaj malo omilili, se pogosto obračamo k jasnovidcem, astrologom, numerologom … Zbrali smo nekaj njihovih napovedi o dogodkih v letu 2025, a naj vas ob tem opozorimo, da so mnoge od njih vse prej kot prijetne.

Pandemija, hujša od covida-19

Najbolj slovit med njimi je še stoletja po smrti astrolog Nostradamus, ki je pravilno napovedal ogromno velikih svetovnih dogodkov, ali je dobro videl tudi v leto 2025, pa bomo ugotavljali ob njegovem koncu. Po napovedih Nostradamusa bo 2025 najbolj vroče in najbolj suho leto v zgodovini, dele sveta, ki jih ne bo prizadela suša, bodo uničile poplave.

»Pet počasnih planetov preide v nova znamenja, kar je izjemno redko,« je napovedala naša astrologinja Mateja Blažič Zemljič. Simbolična fotografija. FOTO: M-gucci Getty Images/istockphoto

Posledica obojega bo huda lakota, po svetu pa se bo razširila nova pandemija, ki bo hujša od pandemije covida-19. Smrtonosni virus, ki že tisočletja počiva v ledenikih, bo zaradi taljenja ledu končal v oceanih in si od tam utrl pot med nas. Po Nostradamusovih napovedih, bo naslednje leto prineslo tudi katastrofalen potres ob obali Japonske. Napovedal je še pretrese v britanski monarhiji, kralju Karlu III. naj bi se čas na prestolu iztekal, Kitajska pa naj bi napadla Tajvan.

Evropo bo zajela vojna

Mnogo stoletij po smrti Nostradamusa je svet svet dobil človeka, ki izredno dobro vidi v prihodnost. To je bolgarska jasnovidka Baba Vanga, ki je umrla leta 1996, njene napovedi pa segajo vse do leta 5079, ko je videla konec sveta. Za leto, ki prihaja, je Baba Vanga napovedala veliko vojno v Evropi, opustošila naj bi celoten kontinent.

Smrtonosni virus, ki že tisočletja počiva v ledenikih, bo zaradi taljenja ledu končal v oceanih in si od tam utrl pot med nas, je napovedal Nostradamus. FOTO: Yves Herman Reuters

Vojne bodo tudi na svetovnem spletu. Slepa Bolgarka napoveduje katastrofalne kibernetske napade na kritično infrastrukturo, lahko pa se zgodi tudi, da nas bodo končno obiskala bitja iz vesolja. Okoljskih sprememb še ne bomo spravili pod nadzor, ledeniki so bodo topili in morska gladina naraščala, tudi ona pa je, kot Nostradamus, v letu 2025 videla hudo pandemijo, ki bo ohromila svet.

Nova resničnost in transformacija

Sicer pa bo leto 2025, kot je v reviji Suzy napovedala naša astrologinja Mateja Blažič Zemljič, prvi korak v novo resničnost. »Kar pet počasnih planetov preide v nova znamenja, kar je izjemno redko. Nova energija bo osnova za popolno preobrazbo sveta in družbe. Korenita, intenzivna, hitra prenova nas čaka na vseh področjih,« pravi Mateja Blažič Zemljič.

Za leto, ki prihaja, je Baba Vanga napovedala veliko vojno v Evropi, opustošila naj bi celoten kontinent. FOTO: Genya Savilov Afp

Numerologinja Lili Sorum napoveduje, da bo 2025 »viharno leto«, ki da bo prineslo nestanovitne energije, hitre preobrate in transformacijo. Veliko bo negotovosti, nenavadnih sprememb, dodaja numerologinja. »Leto bo vse prej kot mirno. Pričakujemo lahko vse več in vse bolj nenavadne ter dolgoročno destruktivne podnebne pojave. Poplava afriške Sahare dolgoročno prinaša nekaj negativnih posledic. Čaka nas veliko srce parajočih novic in situacij, ampak ne pozabimo, da je najbolj temno tik pred zoro,« je prepričana Lili Sorum.

Morda bo še najbolje, če se osredotočimo na ta njen zadnji stavek.