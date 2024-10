Baba Vanga in Nostradamus imata enake napovedi za leto 2025! »Iz vesolja se bo dvignila ognjena krogla ...«

Baba Vanga, slepa bolgarska mističarka, ki je umrla leta 1996, je postala znana po prerokbah, ki jim pripisujejo visoko stopnjo točnosti, celo do 85 odstotkov. Med njenimi domnevnimi napovedmi so napadi 11. septembra, smrt princese Diane in predsedovanje Baracka Obame. Nostradamus pa je bil francoski astrolog iz 16. stoletja, prav tako znan po svojih skrivnostnih katrenah, v katerih je domnevno napovedal dogodke, kot so vzpon Adolfa Hitlerja in atentat na predsednika Johna F. Kennedyja.

Njune prerokbe za leto 2025 prinašajo temačno sliko prihodnosti, vključno s predvidevanji o uničujočih konfliktih v Evropi, pojavu novih sil in celo morebitnih srečanjih z nezemljani. Po pisanju spletnega mesta VT Nostradamus za leto 2025 napoveduje vzpon podvodnega imperija in prihod temnega kulta na oblast, kar ustvarja podobo sveta, prežetega s skrivnostmi in grožnjami. Obenem Baba Vanga napoveduje možnost telepatije, kar odpira vrata futurističnim spremembam v razumevanju človeških sposobnosti.

Prerokbe so precej temačne, še posebej v kontekstu vojne. Oba napovedujeta uničujoč konflikt v Evropi. Nostradamus ga opisuje kot 'okrutne vojne' in dodaja skrivnostno sporočilo: »Stara kuga bo hujša od sovražnika.« Baba Vanga pa opozarja na konflikt, ki bi lahko 'opustošil' prebivalstvo. Dodajmo še, da Nostradamus prav tako napoveduje prihod asteroida z besedami: »Iz vesolja se bo dvignila ognjena krogla...«