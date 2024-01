Leto 2024 bo odlično za teh šest astroloških parov

Leto 2024 je še čisto sveže in mlado, kaj vse nam prinaša, nihče ne ve natančno, astrološke napovedi pa nekaterim obljubljajo srečo v ljubezni.

Zlasti to velja za pare določenih astroloških znakov, ki bodo, kot piše Zadovoljna.hr, v tem letu nerazdružljivi.

Oven in lev

Ljubezen, zapisana v zvezdah. To bi lahko rekli za odnos med tema dvema znakoma.

Oba partnerja, rojena v njih, bosta premogla veliko razumevanja, drug drugega bosta, ne glede na vse, podpirala.

Oba bosta prav tako imela veliko željo po potrjevanju, ki jo bosta drug drugemu znala uresničiti, sposobna bosta prepoznavati potrebe druge strani in jih izpolnjevati.

Bik in rak

Razumevanje in spoštovanje. To so temelji, ki jih tako biki kot raki v zvezi najbolj cenijo.

Zemeljsko in vodno znamenje imata to leto veliko možnosti, da postaneta nerazdružljiv par, saj bosta za ljubezen pripravljena storiti vse.

Rak bo bika neskončno razvajal, bik bo raku povsem predan.

Biki in raki v razmerju najbolj cenijo ljubezen in spoštovanje. FOTO: Gettyimages

Dvojček in vodnar

Znamenji, ki sta si v marsičem podobni: rojeni v obeh potrebujejo veliko mentalne stimulacije, zveza, v kateri se z nekom ne morejo pogovarjati o vsem in se veliko smejati ter izmenjavati kreativne ideje, ne za dvojčka in ne za vodnarja ni opcija.

Tako dvojček kot vodnar sta po svoje nenavadna in včasih nezanesljiva, zato lahko sprejemata napake drug drugega.

V letu 2024 bo vse to posebej očitno.

Rak in škorpijon

Ko gre za razmerja, so raki zelo previdni. Potrebujejo veliko časa, da se nekomu res prepustijo in predajo.

Tudi škorpijoni so po naravi bolj zadržani, rojenim v obeh znakih največ pomeni dom in lahko zgradijo izjemno globoko povezanost.

Premorejo še ogromno strasti do sočloveka ali do skupnih ciljev, zato je to zmagovita kombinacija, kar bo letos zelo očitno in opazno.

Raki in škorpijoni previdno stopajo v odnose. FOTO: Gettyimages

Tehtnica in strelec

Oba sta aktivna, oba sta družabna, oba rada potujeta in preizkušata nove stvari. Vse to jima zagotavlja, da v zvezi nikoli ni dolgočasno in da je vsak nov dan avantura.

V letu 2024 si lahko tehtnica in strelec obetata polno nepozabnih trenutkov v dvoje.

Oven in oven

Tu bo leta 2024 izjemno močna energija. Oven in oven lahko osnujeta zelo skladen odnos, če bosta le pozorna drug do drugega in si bosta zvesta.

A v končni fazi je ognjenemu znamenju pomembno, da mu ni dolgčas, in dolgčas jima v ljubezni letos zagotovo ne bo.

Znaki, ki jim letos ne bo šlo najbolje

Rak in oven nista najboljša kombinacija. Oven bo preveč poln energije, rak preobčutljiv. Kozorog in strelec prav tako skupaj ne bosta vozila najbolje, kot tudi ne bik in vodnar. V tem letu naj si ti pari ne nadejajo skladnih zvez.

Znaki, ki se bodo lahko razšli s partnerjem

Številni strelci se bodo naveličali dolgih zvez in bodo, če v stari ne bodo dobili pravega odmerka avantur, iskali nekaj novega.

Tudi device bodo pogosto zaključevale zveze. V novem letu bodo pod težo osebne rasti in kaj lahko bodo dobile občutek, da jih življenje v dvoje pri tem ovira.