Trije znaki, ki se jim v letu zmaja obeta veliko sreče v osebnem življenju. Ste med njimi?

10. februarja bo nastopilo kitajsko novo leto. Letos bo to v znamenju lesenega zmaja. Ta je v tamkajšnji kulturi povezan z močjo, srečo in uspehom.

Leto zmaja bo torej vsem zagotovilo veliko priložnosti z vidika kariere in osebnega življenja, bo pa trem znakom kitajskega horoskopa posebej naklonjeno, razkriva Indian Times.

Prašič (leto rojstva 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

V kitajskem zodiaku je to znamenje zadnje. Če sodite med tiste, ki so rojeni v njem, vas leta 2024 čaka izjemno dobro leto.

Znani ste po tem, da vas ni strah trdega dela in da vedno poveste resnico. To leto vam bo ponudilo celo vrsto priložnosti, v katerih bosta ti lastnosti prišli do izraza, hkrati boste zaradi njih deležni veliko lepega.

Predanost in poštenost vam bosta odprli mnogo vrat, v življenju se vam bodo dogajale lepe stvari, uspešni boste na različnih področjih. Vesolje bo na vaši strani, prejeli boste mnogo nagrad za trud.

Obdajale vas bodo pozitivne vibracije, spremljala vas bo sreča, vse, kar vam bo treba storiti, bo prepoznati in izkoristiti jo. Naj bo šlo za delo, razmerje, osebne cilje, zadeve se bodo povsod odvijale vam v prid.

Leto zmaja bo trem znakom kitajskega horoskopa posebej naklonjeno. FOTO: Shutterstock

Opica (leto rojstva 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Tudi opicam bo leto 2024 naklonjeno. Drugo znamenje na seznamu najsrečnejših znakov je znano po svoji modrosti in energiji. Da, opice, pred vami je dobro obdobje.

Po kitajskem verovanju ste tesno povezani z zmajem, dejstvo, da bo letu, ki prihaja, vladal ta znak, bo zaslužno za vašo posebno srečo.

Povezava z vladajočim znamenjem vam bo zagotovila dodatno kreativnost, polni boste idej, in ne samo to, imeli boste dovolj volje, moči in pravih pogojev, da jih boste uresničili.

Obeta se vam nekaj sprememb, na srečo ste opice prilagodljive in vam ne bodo povzročale težav. Nasprotno, z njimi se boste soočali kot pravi profesionalci.

Če ste torej rojeni v znamenju opice, vas čaka veliko lepega v smislu priložnosti in napredka. Sprejmite spremembe in modro izkoristite vse, kar vam bo prineslo leto. Čas je, da zasijete.

Na splošno naj bi bilo leto dokaj naklonjeno vsem astrološkim znakom. FOTO: Lukas Kurka/Shutterstock

Podgana (leto rojstva 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Tudi rojene v tem znaku kitajskega horoskopa čaka krasno leto. Znani ste po modrosti, razgledanosti in obdobje zmaja bo odlično za vas.

Prineslo vam bo veliko posebnih priložnosti. Opazna bo rast na zasebnem in finančnem področju, vesolje vam bo zagotovilo pogoje za to, da jih boste lahko dodobra izkoristili.

Imate izjemno sposobnost prilagajanja na različne situacije, kar vam bo letos zelo pomagalo. Zaupajte svojim občutkom in ne obupajte, tudi ko se vam bo zdelo težko.

Prav vztrajnost in prilagodljivost sta vaši skriti orožji, s pomočjo katerih boste doživeli izjemne stvari.

Vse, kar boste morali storiti, bo zaupati instinktu, vztrajati in zgrabiti vsako priložnost, ki se vam bo ponudila, kar vi nedvomno znate.