Komaj čakajo da mine: znaki, ki najbolj sovražijo božič

Čeprav naj bi božično-novoletni čas zbliževal in razveseljeval, je tudi vir napetosti in razlik. Posameznike je tako glede na odnos do zadnjih praznikov v letu mogoče razdeliti v dve skupini: na tiste, ki jih obožujejo in na one, ki jih ne prenesejo.

FOTO: Shutterstock

Z vidika astrologije slednje velja zlasti za nekatere astrološke znake, ki res komaj čakajo, da vsa evforija mine. Kdo so ti in zakaj? Odgovore ima zodiacintuition.com.

Škorpijon: globoki mislec

Škorpijoni so znani po globokem razmišljanju in osredotočenosti vase. Oni cenijo avtentičnost, pristnost in globino, pretirana komercializacija praznikov in opevanje veselja za vsako ceno se jim zdi nenaravno, vsiljeno ter je v nasprotju z njihovimi vrednotami.

Poleg tega ne prenesejo puhlih klepetov in površnih interakcij, ki so pogosto prisotne ob prazničnih druženjih.

Idealni prazniki zanje bi bili v krogu najožje družine in najboljših prijateljev brez pohajkovanj po trgovskih centrih in brez osladnih božičnih melodij, kar je v sodobnem času praktično nemogoče doseči.

FOTO: Zinkevych/Gettyimages

Kozorog: praktični tradicionalist

Kozorogi so praktični, odgovorni in predani svojim ciljem, kar pomeni, da imajo raje od sproščanja produktivnost. Prazniki s poudarkom na potrošništvu, družinskimi obveznostmi in motnjami rutine so zanje bolj nujno zlo kot veselje.

Rojeni v tem znaku cenijo ustaljenost, strukturo in ne marajo sprememb njihovih ustaljenih navad. Prav tako zavračajo pretirano potrošnjo in raje čas ter energijo vlagajo v nekaj, kar jim, osebno pomeni več kot izumetničena praznovanja.

Morda bi vsaj malo svoje filozofije glede praznikov vnesli vanje, če jih ne bi praznovali tako, kot počne večina, temveč bi pomagali tistim, ki so v stiski in zato v dneh pred nami še bolj osamljeni.

Vodnar: neodvisni inovator

Vodnarji slovijo po neobičajnem pogledu na življenje in zavračanju vsega, kar ima močan tradicionalen pridih. Socialni pritisk, ki se nanje vrši med prazniki in zaradi praznikov, omejuje njihovega svobodnega duha. Oni bi, če že, veliko raje praznovali po svoje in neodvisno od drugih.

Morda bi bili bližajoči se prazniki zanje vsaj malo bolj sprejemljivejši, če bi jih odeli v čisto svojo tradicijo in bi se odmaknili od zapovedanih prazničnih norm.

FOTO: Gettyimages

Devica: kritični prefekcionist

Rojeni v znamenju device so znani po analitičnem umu, urejenosti in težnji k čistoči. Vse to je v nasprotju z vsem, kar prinašajo prazniki pred nami. Sploh jih vržejo iz tira nepristno vzdušje, naglica v zadnjih minutah in kaotična praznovanja.

Nered, množice in nepredvidljivost, vse to device spravlja v stres ter moti njihovo dobro znano in ustaljeno rutino. Ob tem rojeni v tem znaku ne prenesejo prazničnega pretiravanja na vsakem koraku.

Raje imajo red in preprostost ter so veliko srečnejše, če lahko tudi med prazniki držijo vse v svojih rokah, dom pa je urejen ter snažen.

Strelec: svobodoljubni avanturist

Raziskovalec in avanturist, ki zavrača vse, kar je ustaljeno in tradicionalno. Koncept praznikov in druženja je zanj preveč omejujoč in v vsej božično-novoletni evforiji se rojeni v tem znaku počutijo, kot bi bili ujeti v past.

Strelec ima rad svobodo, spontanost in ne mara mnogokrat zadušljivih družinskih srečanj, kjer mora sedeti za mizo in upoštevati tradicijo.

Rešitev zanj je potovanje čez praznike, raziskovanje drugih kultur in božično spoznavanje neznanih krajev stran od tradicije in običajnih božičnih praks.

Kaj pa drugi znaki?

Zgoraj našteti so največji Grinchi, je pa že tako, da vsako od astroloških znakov v prazničnih dneh ob dobri najde kakšno slabo plat.

Oven: rad ima praznično evforijo, ne mara pa prazničnega načrtovanja.

Bik: rad ima udobje doma, ne mara pa zapravljanja.

FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

Dvojček: rad ima druženja, dolgočasi se ob tradiciji.

Rak: rad ima družinski čas in je edino znamenje, ki uživa čisto vsakem pogledu božiča ter novega leta.

Lev: rad sije v središču pozornosti, a sovraži, da pri tem ni edini.

Tehtnica: rada ima praznične dni in srečanja, a ne mara možnosti, da med njimi lahko izbruhne spor.

Riba: rada ima toplino in praznično sočutje, najbolj pa sovraži dejstvo, da se vse to enkrat konča.