Ti horoskopski znaki med razprodajami kupujejo preveč in zaidejo v finančne težave

Mnogi obožujejo popuste in tisti lažni občutek, da so prihranili, hkrati pa izpraznili kartico. Toda nekatera horoskopska znamenja se preprosto ne znajo ustaviti.

Če se sprašujete, kdo so 'šopingholiki' horoskopa, ki med razprodajami dobesedno pozabijo na proračun, bo morda med njimi tudi vaše znamenje.

Lev

Levi kupujejo zaradi statusa. FOTO: Depoasitphotos

Levi ne kupujejo samo zaradi popustov, temveč zaradi statusa. Takoj ko vidijo posebno ponudbo, si takoj zamislijo, kakšen vtis bodo v družbi naredili nov plašč, torbica ali nakit. Obožujejo razkošje in se radi počutijo posebne, zato si jih le redko predstavljamo, da bi iz trgovine odšle le z eno torbo.

Težava? Lev redko pogleda na račun, dokler ni prepozno. Stroške bo upravičeval, medtem ko bo razmišljal, ali bo imel za kosilo do konca meseca.

Dvojčka

Popusti pa so le izgovor. FOTO: Jure Eržen, Delo

Dvojčki so tisti, ki v trgovino vstopijo z enim artiklom in izstopijo z desetimi. Njihova spontana narava ne pozna meja pri nakupovanju, popusti pa so le izgovor, da se spustijo v finančno avanturo.

Do konca meseca se sprašujejo, kam je šel ves denar, a imajo vsaj zbirko stvari, ki so jih morali imeti.

Strelec

Popusti pa so zanje kot avantura. FOTO: Roman Šipić, Delo

Strelci obožujejo svobodo in vznemirjenje, popusti pa so zanje kot avantura. Nakupov sploh ne načrtujejo, preprosto vidijo priložnost in jo zgrabijo z obema rokama. Njihova slabost so stvari, ki obljubljajo doživetja: kovčki, turistični vodiči, športna oprema, četudi ne vedo, kdaj jih bodo uporabili.

Ko gre njihova karta v rdeče številke, načrtovana smuka nenadoma postane nemogoča.

Ribe

Kupujejo, ker čutijo, da to potrebujejo. FOTO: Shutterstock

Ribe ne kupujejo, ker nekaj potrebujejo, kupujejo, ker čutijo, da to potrebujejo. Njihova slabost je čustvena navezanost na predmete. Še posebej so občutljivi na popuste, kjer se jim zdi, da so zadeli glavni dobitek.

Ob koncu meseca, medtem ko številke na računu govorijo same zase, si Ribe obljubljajo, da bodo prihodnjič bolj previdne, poroča index.hr.