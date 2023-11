Ključno vlogo igra karma

Duhovni učitelji pravijo, da ima duša širši namen inkarnacije, veliko vlogo pri tem pa ima tudi karma. Pred rojstvom si sami izberemo ne samo starše, ampak tudi življenjski slog inkarnacije, osebnostne značilnosti ter širše družinsko okolje, v katerem bomo najlaže izpolnili svojo nalogo oz. dušno poslanstvo, pravijo regresoterapevti.

Pri odločanju pred rojstvom nam pomagajo duhovni vodniki in angeli. Običajno je na voljo več staršev, ki bi lahko ustrezali poti duše, naši duhovni svetovalci pa nam osvetlijo možnosti razvoja v posameznih scenarijih ter nam pomagajo izbrati najprimernejši par. Ne glede na to, da nas lahko starši pozneje v življenju pogosto razočarajo ali prizadenejo, so na ravni duše pravi za naše karmične naloge tisti, ki smo si jih izbrali.

Namen in izkušnje

Angeli in vodniki dostopajo do akaških zapisov in poznajo pretekla življenja in karmične dolgove posamezne duše, njen namen v naslednjem življenju in izkušnje, ki jih potrebuje. Preden se rodimo v fizično telo, je treba uskladiti veliko podrobnosti. Ali naj se rodimo mami samohranilki, ker smo v preteklem življenju zapustili svoje otroke? Bi bilo dobro, če bi bili posvojeni? Ali se je bolje odločiti za ljubeč par?

Vse možnosti so temeljito pretehtane in duša se zaveda svojih možnosti. Lahko se sicer odloči za udobno življenje z malo pretresi, toda take razmere hkrati ponujajo le malo priložnosti za rast. Morda se zato raje odločimo za odplačilo težke karme, da uravnotežimo izkušnje, jih predelamo in pospešimo razvoj.

Naše sedanje življenje je posledica pretekle karme. FOTO: Nuthawut Somsuk/Getty Images

Če se nekdo rodi v revno okolje, npr. materi samohranilki, lahko duša na primer predeluje nedokončano karmo življenja, v katerem je bila zelo sebična. Fizične deformacije, npr. krajša noga ali manjkajoča okončina, lahko pomagajo npr. uravnati karmo življenja vojaka, ki je užival v krvoločnem ubijanju in prizadejanju takih poškodb, s tem pa kršil univerzalni zakon ohranjanja ljubezni in sočutja. Ker se duša vojaka do konca življenja ni naučila sočutja in usmiljenja, je ostala nerešena karma na tem področju, ki jo prenaša naprej.

Če mora nekdo postati vodja, se pogosto znajde v okoliščinah, povezanih z vodenjem. Lahko se rodi v družini, v kateri je bilo že več generacij različnih voditeljev – ali obratno, v družini, ki te vloge ne ceni in misli, da se je treba voditeljem upirati.