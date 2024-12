Kako astrološka karta razkriva vaš razvoj skozi čas? Planeti, ki vas definirajo

Poleg znamenja, v katerem je ascendent, največ povedo o tem, kakšen je človek, čigar astrološko karto gledamo, katere zgodbe so mu pomembne, če pogledamo aspekte ascendenta. Tako vemo, kaj mu prinaša tegobe in borbe (disharmonični aspekti), kaj uspeh in radost (harmonični aspekti). Močno ga opisuje planet, s katerim je vladar ascendenta v najtesnejšem aplikativnem (približujočem se) aspektu.

Če gre za konjunkcijo, ga včasih celo planet, ki se mu vladar ascendenta približuje, bolj opisuje kot vladar ascendenta. Ne smemo pozabiti poleg znamenja ascendenta pogledati tudi sledečega znamenja, ki nakazuje spremembo delovanja s časom v življenju. Če je ascendent v ovnu, ki mu sledi bik, se človek postopoma umirja, postaja bolj stabilen in vztrajen.

Pot do radosti in tegob

Prav tako so pomembni planeti v 1. hiši. Najmočneje ga opisuje planet, ki je najbližje ascendentu. Vpliva tako na njegovo zunanjost kot delovanje, in to ne le s splošno simboliko - npr. Luna v 1. hiši daje nežne, mehke ljudi - ampak tudi glede na to, kateri hiši vlada. Ta Luna je lahko npr. vladarica 5. hiše in dodaja človeku ustvarjalnost, veselje.

Če prihaja iz 6. hiše, poleg pridnosti prinaša veliko skrbi za zdravje in ob disharmoničnih aspektih tudi zdravstvene težave. Planeti, ki so v sledečem znamenju, lahko vplivajo na delovanje in videz človeka, vendar skozi čas, pozneje. Če je ascendent v škorpijonu, Jupiter v strelcu v 1. hiši, človek z leti postaja manj zaprt, bolj odprt, direkten in bolj optimističen.

Lastnik karte je nakazan z ascendentom in prvo hišo. FOTO: Elena Rui/Getty Images

Nato pogledamo kotne planete. Vsak planet, ki je blizu kota karte, torej na ascendentu, descendentu, vrhu 4. in 10. hiše, namreč vpliva tako na naravo kot videz človeka. Najmočneje tisti na ascendentu in descendentu. Vsak kotni planet deluje močneje in opisuje karakter in videz posameznika, ni pomembno, na katerem kotu je, tudi če je na descendentu, kjer naj bi kazal partnerja – v tem primeru zaradi direktne opozicije na ascendent v veliki meri kaže človeka samega.

Osebna energija in vpliv

Vsak kotni planet ga še dodatno označuje. Pri tem so benefiki lahko dobri in prinašajo več priložnosti, vendar sploh ob slabih aspektih lahko naredijo človeka bolj pasivnega, razen ko gre za Sonce.

Malefiki so lahko dobro aspektirani, vir moči in volje (Mars), ali prinašajo trdnost in odgovornost (Saturn). Kotni transsaturnovci dajejo človeku poseben pridih, da je težko »povprečen«, pogosto presega te okvire v dobrem ali negativnem, njegovo življenje je manj stabilno in je več življenjskih prelomnic.

Zadnja stvar so eksaktni planeti, ki ne glede na hiše nakazujejo tako glavno zgodbo osebe kot videz in naravo. Hkrati se človek spreminja, dozoreva. Čeprav se še vedno navzven kaže prek energij ascendenta, postopoma vedno bolj postaja vladar ascendenta, torej planet, ki vlada znamenju, v katerem je ascendent. Če je ascendent npr. v levu, je vladar ascendenta Sonce, tako pogledamo, v katerem znamenju, hiši in aspektih je.