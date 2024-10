Kaj nas čaka oktobra? Lahko se odprejo določene rane ...

Počasi smo se prilagodili energiji Plutona na koncu kozoroga. Zavest o manj svobode, omejitvi in strahovih za nas ni nekaj novega, ampak vsakodnevna stalnica. Uran bo velik del oktobra na zvezdi Algol, kar pomeni ponovno soočanje z vremenskimi tegobami, naravnimi katastrofami, miriti bo treba tudi prastaro seksualno žensko jezo.

Oktober glede na mesece pred njim in tiste, ki sledijo, ni videti strašen in oviralen. Pa vendar se lahko odprejo določene rane, zato je pomembno, da se pripravimo.

Prvi veliki dogodek bo kolobarjasti sončev mrk, ki se dovrši 2. 10. zjutraj. Do takrat zavestno spuščajmo vse, kar nam ne služi več, se odpirajmo novostim, ki bodo z novim mrkom prihajale v naše življenje. Nič ne bo narobe, če si vizije in hrepenenja napišemo. Pomembna sta globoko zaupanje in prepuščanje.

Tokratni sončev mrk ne bo viden pri nas, tako ne bo imel dolgoročnih družbenih posledic. Bo pa kljub temu vplival vsaj nekaj mesecev v obliki strahu, ovir in bremen ter nas učil, da ustvarimo več reda in trdnosti, saj je Saturn države izpostavljen čez kot mrka. Mrk bo na 10. stopinji tehtnice, v konjunkciji s črno luno in Merkurjem, tako odpira komunikacijo tudi o temah, o katerih ne govorimo najraje. Odprtost in povezovanje nasprotij, ki jih kombinacija prinaša, lahko delujeta konstruktivno tako na področje prava kot medijev in visokega izobraževanja. Zavoljo kvadrata na Uran bo lahko nekaj stresa, ki pa nas bo še bolj spodbudil, da stvari naredimo bolje.

Postavljajte meje

Devetega oktobra se Jupiter obrača retrogradno, ves čas obrata bo v orbisu sekstila s Kironom, kar prinaša veliko priložnosti za globlje zdravljenje, razumevanje zdravljenja in spodbudne novosti na področju zdravljenja, ki gledajo na pacienta bolj celostno. Omenjeni sekstil bo eksakten 12. 10.

Čeprav se vam mogoče zdi oktober naporen, bo v resnici dokaj nenaporen glede na mesece, ki sledijo. FOTO: Rawintanpin, Getty Images

Od 13. 10. do 17. 10., ko je ščip, bomo najmočneje čutili kvadrat Marsa in Kirona. Ker je Mars tudi Kironov dispozitor in sam zase v zelo neprijetnem znamenju, bomo imeli zgodbe agresije nad šibkejšimi ter se bodo odpirale družinske rane, ki lahko vodijo tudi do agresije v družinskem okolju. Predvsem moramo biti pozorni na to, da je naša obramba ustrezna situaciji in da postavljamo meje jasno in sproti, v obratnem primeru bodo reakcije še močnejše in manj nadzorovane.

Od 25. 10. do 28. 10. bodo planeti sestavljali lotos. Mars in Neptun v vodnih znamenjih bosta prinašala veliko ustvarjalnega talenta, še najbolj glasbenega, ki ga bo mogoče materializirati skozi Uran v biku, lahko kot posebno obliko petja ali samo z nenavadnimi, modernimi elementi.

Čeprav se vam mogoče zdi oktober naporen, bo v resnici dokaj nenaporen glede na mesece, ki sledijo. Novembra bomo imeli prvo Marsovo opozicijo s Plutonom, v decembru Marsov obrat ter ponovno Jupitrov kvadrat na Saturn. Tako oktobra ne pozabimo na pravljične barve narave, sprehode po šelestečem listju, kostanj in druge čudeže jeseni. Nabrati si je treba pozitivne energije, da bomo lažje prenesli napetosti, ki nas čakajo.