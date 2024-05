Guruji izpostavljajo: zamenjajte strah z ljubeznijo

Spoštujte se in imejte se radi, da boste lahko imeli radi druge, izpostavljajo guruji. Ko dojemate sebe kot dušo, se boste morali ljubiti. Premislite, ali morda vaše negativne misli blokirajo vašo sposobnost sprejemanja ljubezni. V tem primeru morate osvoboditi srce jeze, skrbi in strahu. Nič več ne sprejemajte teh čustev, naj ne prevladujejo v vašem življenju. Strah je namreč energija, ki nas omejuje, ljubezen pa osvobaja. Prinaša občutek miru in zdravljenja. In ko občutite ljubezen, hvaležnost in sočutje, to blagodejno vpliva na vse vaše bitje. Vedno se lahko nečesa bojite, a prav tako lahko vedno najdete način, kako se vrnete v ljubezen. Le če boste strah zamenjali z ljubeznijo, boste lahko rasli.