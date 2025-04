Ušesno maslo je za marsikoga velika nadloga. Zlasti če se izloča v večjih količinah. Ali, kar zna biti zelo neprijetno, če zamaši sluhovod in posledično vpliva na sluh. V tem primeru bo obisk zdravnika skorajda nujen. Ušesno maslo oziroma ta rjavkasti voskasti izloček žlez mastilk v sluhovodu, ki vsebuje tudi izloček lojnic in odluščene celice povrhnjice, ščiti tkiva in pomaga preprečevati okužbe. Vanj se ujamejo tudi umazanija in druge dražilne snovi. Ušesno maslo zadržuje koncentracije stresnega hormona kortizola. In prav to je eden od razlogov, zakaj je dobro, da ga pretirano ne odstranju...