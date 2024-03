Energijsko očistite telo

Ko želite razbremeniti um neželenih misli in stresa, izvedite naslednjo vajo, ki pomaga tudi pri pomlajevanju celic in popravlja DNK. Stojte z rokami ob telesu. Skrčite jih, da so komolci upognjeni, dlani gledajo skupaj, prstne konice pa kažejo proč od telesa. Vdihnite, medtem ko dvigujete roke iz tega položaja, dokler niso nad vašo glavo. Izdihnite. Komolci so še vedno upognjeni, dlani skupaj, prsti segajo v nebo. Počakajte in spet vdihnite, pri tem pa si predstavljajte, da prejemate či iz vesolja.

Ko ste pripravljeni, vdihnite in obrnite dlani navzdol, proti kronski čakri. Razprite prste in jih počasi spuščajte ob sprednjem delu telesa. Predstavljajte si, da iz njih priteka k vam sveža energija, ki vstopa v vsako celico, medtem ko se vse, česar ne potrebujete, odplavi stran. Če se vam zdi, da začutite energijski zastoj, podržite roke na njem, dokler ne pride do spremembe.