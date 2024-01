Indijski horoskop za leto 2024: na kaj mora biti vaše znamenje še posebej pozorno?

Kaj so vam za leto 2024 namenile zvezde indijskega horoskopa? Preverite, kaj čaka vaše znamenje. Srečno!

Mina, vladar je Jupiter (15. 3.–14. 4.)

Leto vam bo naklonjeno na področju kariere, prineslo pa bo tudi pozitivno miselnost. Večina med vami bo letos prav tako dosegla izjemen uspeh pri izobraževanju. Družinsko življenje bo cvetelo. Za uspeh na drugih življenjskih področjih pa boste morali delati več kot prej.

Verjetno boste imeli manjše zdravstvene težave – pojavijo se lahko težave s prebavo, zato boste morali paziti na prehrano.

Meša, vladar je Mars (15. 4.–15. 5.)

Letošnje leto vam bo prineslo velike spremembe, čaka vas veliko dela. V 2024 lahko povečate svoje bogastvo, nekaj denarja zapravite tudi na razkošju. Večino časa boste preživeli z otroki – predvsem boste delali na njihovi prihodnosti.

Zelo boste energični, vendar vam lahko druga polovica leta prinese nekaj zdravstvenih težav. Kar zadeva kariero, bo ta čas za vas zelo dober. V partnerskih odnosih boste naleteli na ovire. Če razmišljate o selitvi v tujino, so vam zvezde naklonjene.

Vrišhaba, vladarica je Venera (16. 5.–15. 6.)

Konec leta 2024 bo po mnenju indijske astrologije za pripadnike tega znamenja zelo ugoden. Do takrat bo vaše življenje polno vzponov in padcev. Bodite potrpežljivi, saj se vam bodo v zadnjih mesecih leta odprle nove priložnosti. Bodite previdni pri gradnji družbenih odnosov v drugi polovici leta. Vaše finančno stanje se lahko izboljša in lahko uspešno odplačate vse stare dolgove.

Če resno razmišljate o svojih ljubezenskih odnosih, potem bo leto 2024 za vas zelo ugodno. Tudi zdravje bo solidno. Zdi pa se, da se bo povečal pritisk na delovnem mestu.

Mithun, vladar Merkur (16. 6.–15. 7.)

Vaš ekonomski in socialni status se bosta letos izboljšala. Seveda boste imeli nove priložnosti, a hkrati se bodo povečale tudi vaše odgovornosti. Zaradi tega obstaja tudi možnost, da se bo v vašem življenju povečal stres, kar lahko vpliva na vaše splošno zdravje. Po horoskopu za leto 2024 morate nadzorovati svoje izdatke.

Za zaljubljence ta čas ne bo dober. Nadzorujte, kaj govorite, in dvakrat premislite, preden kar koli rečete. V drugi polovici leta se lahko pojavijo nekatere zdravstvene težave.

Karkata, vladar je Luna (16. 7.–15. 8.)

Letos boste bolj jasno videli svoj cilj. Zagotovo boste napredovali pri uresničevanju svojih ambicij, vendar se boste za to morda morali soočiti s težavami. Možno je, da stvari ne bodo šle po vaših načrtih. Finančna pomoč partnerjev, prijateljev in sorodnikov vam bo prišla prav.

Če govorimo o vaših ljubezenskih odnosih, vam ti ne bodo preveč naklonjeni. Rešili boste vprašanje v zvezi s poroko. Po indijskem horoskopu lahko imate zdravstvene težave, kot sta visok krvni tlak in slaba prebava. Vaši odnosi z bližnjimi bodo lahko zelo napeti. Bolj boste nagnjeni k duhovnosti.

Simha, vladar je Sonce (16. 8.–15. 9.)

Vaš ugled na delovnem mestu se bo povečal. Obstajajo tudi vse možnosti za vaše napredovanje. Če želite iskati novo priložnost, morate biti odprti za različna razmišljanja. S tem se boste lahko bolje soočili s svojimi izzivi. Nekateri nezaželeni stroški lahko vplivajo na vaše finance. Če govorimo o vašem osebnem življenju, potem bo leto 2024 za vas nekoliko zahtevno.

Poskrbite za svojo imunost, saj je ta lahko zelo slaba. Obdobje je zelo dobro za snovanje novih naložbenih načrtov, vendar so s tem povezana določena tveganja. To je tudi leto, ko boste morda morali veliko potovati zaradi službe.

Kanja, vladar Merkur (16. 9.–15. 10.)

2024 bo za vas čudovito leto. V vašem življenju bodo velike spremembe. Do junija se lahko soočate s kariernimi težavami. Finančno gledano pa bo leto za vas dobro. A ob tem se lahko pojavijo nekatere ovire v osebnem življenju.

V drugem trimesečju vam ne bo lahko nadzorovati čustev. Pri hrani in pijači bo treba malo paziti. Dobro bi bilo, da vodite zmeren življenjski slog. V letu 2024 vas zvezde prosijo, da ste jasni v svojih mislih.

Tula, vladarica Venera (16. 10.–15. 11.)

Pričakujte, da bo letošnje leto boljše od prejšnjega. Na kariernem področju bo nekaj nestabilnosti in stroški vas bodo držali pod stalnim stresom. Po drugi strani pa bo obdobje, ki je pred vami, zelo ugodno na ljubezenskem področju.

Prva polovica leta bo dobra tudi kar se tiče zdravja. Bodite še še posebej previdni, ko boste na cesti. Nekateri ljudje lahko škodujejo vaši podobi, zato morate biti previdni. Vlaganje v nepremičnine se lahko izkaže za koristno, a pazite se kraje.

Vriščika, vladar Mars (16. 11.–15. 12.)

Kaže, da bo letošnje leto ugodno za medijske osebnosti, rojene v tem znamenju. Vaš posel se bo povečal in morda se vam bodo pridružili tudi partnerji. Toda razlike med vami lahko postanejo skrb vzbujajoče. S finančnega vidika vam bo prva polovica leta naklonjena. Če govorimo o ljubezenskih odnosih, potem naj bi bilo leto 2024 pozitivno.

V drugi polovici leta se lahko vaši otroci soočijo z nekaterimi težavami. Vaša raven energije se bo zmanjšala.

Danuša, vladar Jupiter (16. 12.–14. 1.)

Letošnje leto bo kar se tiče kariere zelo dobro. Vendar pa imajo lahko ženske, rojene v tem znamenju, zdravstvene težave. Morda boste morali sprejeti nekaj pomembnih odločitev na poklicnem področju. Vzpostavljeno bo pravo ravnovesje med vašimi stroški in zaslužkom. Vaš družbeni krog se bo povečal.

V prvi polovici leta se boste počutili polni energije, denar pa boste prejemali iz številnih virov. Če nameravate investirati v nepremičnine, potem je to pravi čas za vas. Vaš vodstveni potencial bo prišel do izraza.

Makara, vladar Saturn (15. 1.–14. 2.)

Zaradi vpliva planetov se zdi, da bo letošnje leto za vas zelo ugodno. Morda vas v prvi polovici leta čaka potovanje. Še naprej boste delali s pozitivnim razmišljanjem kot lani. V tem času se lahko vaš zaslužek poveča.

Po horoskopu za leto 2024 lahko pride do težav v osebnem življenju. Toda raven psihološke energije bo ostala zelo visoka. To bo pravi čas, da si izpolnite nekaj želja. Sodelovanje s sodelavci in vodilnimi zaposlenimi vam bo pomagalo doseči cilj. Čakajo vas napredek, uspeh in blaginja.

Kumba, vladar Saturn (15. 2.–14. 3.)

Leto vam ne bo ravno naklonjeno. Tudi partner vam lahko povzroča nekaj težav. Stanje naj bi se izboljšalo po juniju. Ko gre za področje ljubezni, vas lahko vpliv Saturna naredi optimistične in neodvisne. To bo koristilo vašemu ljubezenskemu življenju.

Bodite pozorni na svoje zdravje. Obetajo se spremembe v karieri in delu. Po horoskopu 2024 boste bolj nagnjeni k duhovnosti. V drugi polovici leta boste postavljeni pred večje dileme. Poleg tega obstaja možnost, da boste imeli težave z organi oblasti.