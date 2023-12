Kakšno skrivnost skriva vaša hišna številka? V domu s številom štiri so pogosti prepiri

V numerologiji lahko številka hiše, v kateri živite, pove, kakšna energija je v njej. Vsako število ima namreč edinstven pomen in močan vpliv na ljudi, ki živijo v tem domu.

Kako izračunati svojo hišno število

Do te številke boste prišli s preprostim seštevanjem. Upoštevali boste številko hiše oziroma stanovanjskega bloka. Če živite v bloku, prištejte še številko stanovanja. Vse skupaj boste sešteli in zreducirali na enomestno število, nato pa to število prišteli številu svojega bioritma. Tako boste izvedeli, kakšna energija je v vašem domu, kakšne učinke ima na vas in kako povečati dobro energijo.

Primer

Številka na bloku ali hiši je 12, 1 + 2 = 3

Številka stanovanja je 10, 1 + 0 = 1

Bioritem = dan + mesec rojstva. Na primer, če ste rojeni 14. avgusta: 1 + 4 + 8 = 13, 1 + 3 = 4

Na koncu seštejete: 3 (številka bloka, hiše) + 1 (številka stanovanja, če živite v bloku) + 4 (bioritem) = 8 (energija in vidiki doma)

Ena – individualnost in izvirnost

Pogosto se tukaj rodijo številne ideje, začetki novih projektov, izzivi, ki so doseženi z velikim uspehom. Čeprav je število ena dobro s finančnega vidika, pa prinaša manj sreče v čustvenem življenju. Spodbuja namreč osamljenost in kritiziranje drugih. Enica nosi tudi neodločnost glede nekaterih pomembnih življenjskih odločitev. Zato je dobro takšno hišo/stanovanje okrasiti v zlatih, rumenih in temnejših zelenih tonih, saj krepijo pozitivne učinke.

Dva – spremembe

V tem domu je redkokdaj dolgčas. Običajno gre za preprost dom s pridihom neurejenosti in ležernosti. Dvojka spodbuja ljubezen in člani gospodinjstva pogosto delajo od doma ali prinašajo delo domov. Zanimajo jih področja tehnologije, potovanja, alternativne medicine ali ezoterike. Tu lahko pride tudi do prenagljenih in napačnih poslovnih potez, zato imajo nenehno začenjajo z ničle. Pozitivne vplive spodbujajo stalno zračenje, veliko svetlobe in odmetavanje nepotrebnih stvari. V tem domu so pogoste težave z vodo, v kopalnici na primer pušča izplakovalnik, ki ga pa je treba popraviti, da denar ne odteka stran.

Tri – perfekcionizem

So prijazni in zvesti prijatelji, duhoviti in nekoliko ekstravagantni. Njihovi pogledi glede osebne svobode in vere so trdni. Nagnjeni so k pretiravanju. V njihovem domu so dobrodošli modri odtenki in les, ki krepijo pozitivno energijo. Biti morajo racionalni in praktični.

Štiri – zapleti

Štirica je simbol konflikta, kjer se energije borijo za stabilnost in spremembe. V stanovalce prinaša občutljivost, duhovnost in pomoč bližnjim. To je kraj za vzdržljive ljudi z veliko notranje moči. Pomembno je, da si postavijo prioritete.

Pet – harmonija in čustva

Izražena je družabnost, prav tako smeh in komunikativnost. Člani gospodinjstva so poslovno uspešni. Vse ovire je mogoče premagati, če se osredotočijo na prioritete. To je tudi dom, kjer pogosto prihaja do manjših malomarnosti, na primer do izgube ključev, pozabljanja izklapljanja gospodinjskih aparatov. Negativne vplive bodo zmanjšali kovinski predmeti.

Šest – odločnost in trdna stališča

Energije so dvojne, zato je dom ali harmonije in tišine ali pa prostor z vpitjem in nenehnimi spremembami. Število šest iz ljudi izvabi ekstremna čustva, hkrati pa prinaša ustvarjalnost in predanost hobijem, ki sproščajo. Da bi povečali pozitivne vplive, naj bo v domu dekoracija v rumeni in zeleni barvi, prostor, kjer se zbirajo, pa naj bo udoben.

Sedem – sanjarjenje in fantaziranje

Število sedem prinaša duhovnost, a tudi ranljivost. Včasih je težko ločiti resničnost od domišljije, zato bodo stanovalci izstopali z drugačnim odnosom do stvari. Prav tako jih odlikuje ustvarjalnost in radi imajo hišne ljubljenčke.

Osem – spoštovanje, moč, vztrajnost

Osmica stanovalcem na neki točki prinese ugled, avtoriteto in slavo. So zelo odgovorni do drugih, radi ugajajo ljudem. Imajo tradicionalne vrednote, število jim prinese še družino, prijateljstva, ljubezen in delo.

Devet – večje delitve, različni temperamenti in miselnost

Stanovalcem ne manjka pobude, vedo, kaj hočejo, in to poskušajo doseči. So iznajdljivi, uspešni v svojih službah. Se pa občasno pojavljajo tudi napetosti in nejasni odnosi, saj je to dom različnih temperamentov in miselnosti.