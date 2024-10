Čas za žalovanje: jokajte, smejte se, kričite ali se razjezite

Podoživljanje žalovanja zagotovo ni prijetna izkušnja, toda če je žalovanje ustrezen odziv, bo njegovo zanikanje in tlačenje povzročilo nalaganje kupa neprijetnih čustev v prihodnosti. Kolikokrat vas je nekaj sililo, da bi spravili iz prsi tisto, kar vas tišči? Dovolite si, da čustvo občutite, in priznajte, da lahko najdete tudi tehten in primeren način odzivanja. Morda vas je zapustil partner ali dober prijatelj ali je umrl družinski član; kar koli je povzročilo žalovanje, najboljša pot naprej je, da se s čustvom soočite – čeprav se vam sprva to ne bo zdelo tako. Zavedajte se, da če čustva ne boste obravnavali zdaj, četudi »obravnavanje« pomeni samo njegovo priznanje, se bo nekega dne v prihodnosti vrnilo z dvojno ali trojno močjo.

Vizualizirajte same sebe v isti situaciji in si dovolite izkustvo vseh razpoloženj in čustev, ki ste jim do zdaj zapirali vrata. Jokajte, če želite, se smejte, kričite ali se razjezite; potrudite se in poskrbite za varno okolje, v katerem ne boste mogli škodovati sebi ali komu drugemu. Na koncu se sami sebi zahvalite, ker ste izgnali moč skritih in zaprtih čustev, ki bi se sicer dvignila nad vas in vas preplavila, če jim ne bi dovolili oditi po naravni poti. Zavestno ne meniti se za čustva se ne obnese, kajti nekega dne se vrnejo in nas preganjajo. Na navidezno povsem običajen dogodek odgovorimo na način, ki sploh ni v skladu z dogodkom, in lahko se znajdemo prepuščeni na milost in nemilost čustvenemu izbruhu.