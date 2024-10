Baba Vanga: sveti del doma, ki mora vedno biti čist

Baba Vanga je ena najbolj znanih prerokinj 20. stoletja in je bila prepričana, da mora biti en kotiček doma za srečo in blagostanje vedno čist. Le tako namreč lahko po bivališču tečejo dobre energije.

Verjela je, da je kuhinja energijski center doma in sta zato red in čistoča v njej nekaj obveznega.

Le tako je lahko nemoten dotok sreče in denarja. A bolgarska prerokinja je trdila, da ni od kuhinje najbolj odvisno, kakšne energije prevladujejo v stanovanju in da je to res »zdravo«.

Tisto, čemur bi po njenem mnenju morali namenjati posebno pozornost, so vhodna vrata.

FOTO: Ismagilov/Gettyimages

V domala vseh kulturah so obstajali z njimi povezani rituali, nekateri so se ohranili vse do danes: nanje se obešajo venčki, šopki, včasih so na njih zvončki. S čimerkoli se okrasijo vrata, cilji je vedno isti: zlobnim silam preprečiti, da bi prišle v dom in širile slabo energijo.

A po besedah babe Vange okraševanje vhodnih vrat sploh ni potrebno, dovolj je že, če so čista. Prav tako čist mora biti tudi predpražnik.

Na vhodnih vratih nakopičena energija namreč privlači slabe sile. Te so dejavne tudi, če se vrata slabo zapirajo, škripljejo ali kako drugače izdajajo, da niso brezhibna, piše žena.rs.

vhodna vrata hiša FOTO: Cumhurkaplan/getty Images Getty Images/istockphoto

Zato za srečo in blagostanje doma očistite sveti kotiček tega: vhodna vrata. Že v treh dneh po tistem, ko bodo zasijala v čistoči, si lahko obetate več denarja ali lepih novic.