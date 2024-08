Baba Vanga je verjela, da te stvari prinašajo nesrečo! Takoj vrzite ta dva predmeta iz hiše

Vangelia Dimitrova, bolj znana kot Baba Vanga, je bila bolgarska prerokinja, za katero je slišal ves svet. Slavna prerokinja je umrla 11. avgusta leta 1996.

Prerokovanja Babe Vange so splošno znana in prerokinja je bila prepričana, da nekatere stvari lahko povzročijo nesrečo v življenju.

Vanga je vedno svetovala ljudem, naj se ne hvalijo s svojo srečo, naj ne hranijo denarja v svojih žepih in naj ne hranijo razbitega ogledala v hiši.

Zavrzite okrušeno ogledalo in ploščice

Vedno jejte in pijte iz celih, neokrušenih, krožnikov in skodelic, da ohranite dobro energijo in srečo v svojem domu.

V hiši ne imejte zlomljenega ali počenega ogledala, saj ta »ukrade« srečo.

Denar imejte samo v denarnici

Nosite denar v denarnici in ne zmečkanega po žepih. To vam bo pomagalo pri doseganju blaginje.

Če želite preprečiti, da sreča in blaginja zapustita vaš dom, postavite nekaj kovancev v samoten kot.

Ne hvalite se s svojo srečo in hranite ptice

Skorjo kruha in drobtine, ki so ostale od kosila ali večerje, dajte pticam – tako bo sreča vstopila v vaš dom.

Nikoli se ne hvalite s svojo srečo, še posebej ne pred neznanci. Njihovo ljubosumje lahko škodi vašemu življenju.