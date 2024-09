Numerologom to število nikakor ni všeč, na ta dan umrla tudi Baba Vanga

Število 11 v numerologiji velja za izjemno nesrečno število. Veliko tragedij v zgodovini se je zgodilo 11. v mesecu. 11. marca 2011 je po potresu z magnitudo 9 Japonsko prizadel velik cunami, v katerem je umrlo ali izginilo več kot 18.500 ljudi.

A to je le ena od številnih tragedij, ki jih je v zadnjih dvajsetih letih zaznamovalo število 11. Tako se je 11. septembra 2001 zgodil napad na Svetovni trgovinski center v New Yorku.

Enajst velja za nesrečno število. FOTO: Nikolay Ponomarenko Getty Images

Znani numerolog je pojasnil, da je 11 izjemno nesrečno število. »Dve enoti v številu 11 predstavljata nenehen boj med dobrim in zlim. Vendar v tej bitki nikoli ne more noben pol prevladati, zato pride do izraza nenehna šibkost, ki na koncu izžareva tako negativno,« je pojasnil numerolog.

Trdi, da se energijska vrednost števila meri glede na njegovo velikost. Tako se izkaže, da ima številka 1 izjemno nizko energijsko vrednost, dve enoti pa še posebej. Pomen števila 11 so preučevali tudi stari Kaldejci. V njihovi numerologiji je število 11 izjemno nesrečno število, ki prinaša življenjske težave, nesreče, skrite nevarnosti, razne skušnjave, nasprotnike in izdaje.

Baba Vanga je umrla

Vangelia Pandeva Dimitrova Gušterova, znana pod vzdevkom Baba Vanga, se je rodila leta 1911 v Strumici. Kmalu je oslepela. Zaslovela je z izpolnjeno prerokbo v newyorškem WTC. Napovedala je celo lastno smrt 11. avgusta 1996.

Teroristični napad v Madridu

V nizu usklajenih eksplozij 10 bomb v štirih natrpanih osebnih avtomobilih v Madridu 11. marca 2004 je umrlo 191 ljudi. Seštevek števk tega števila na koncu da 11. Napadi veljajo za največji teroristični zločin islamskih upornikov v Evropi.

Napad na Svetovni trgovinski center

11. septembra 2001 je Al Kaida s štirimi letali napadla ZDA v najbolj smrtonosnem terorističnem napadu, v katerem je umrlo 2977 ljudi, več kot 20.000 pa jih je bilo ranjenih. Dve letali sta trčili v stolpnici Svetovnega trgovinskega centra, tretje v Pentagon, četrto pa je strmoglavilo v Pensilvaniji, potem ko so potniki obvladali ugrabitelje. Letalo, ki je zadelo severni stolp WTC, je bilo na poletu 11 družbe American Airlines.

Napad v Mumbaju

Teroristi so 11. julija 2006 podtaknili in aktivirali sedem bomb v mestnih vlakih indijske metropole Mumbaj, kjer živi 18,4 milijona ljudi, milijoni pa se vozijo z mestno železnico. Bombe so eksplodirale v razmiku 11 minut. Umrlo je 209 ljudi, več kot 700 je bilo ranjenih.

Jobs, Winehouse in Liz Taylor so umrli leta 2011

Poleti 2011 so v stanovanju v Londonu našli truplo pevke Amy Winehouse. Stara je bila le 27 let. Marca istega leta je umrla igralka Elizabeth Taylor, marca je umrla tudi hip hop legenda Nate Dogg, oktobra pa ustanovitelj Appla Steve Jobs, poroča informer.rs.