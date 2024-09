Astrološki znaki, ki bodo do konca septembra našli veliko ljubezen

Čeprav smo že čez polovico septembra, je do konca meseca, ki napoveduje ljubezen nekaterim astrološkim znakom, še dovolj dni za usodni preobrat.

Nekateri bodo srečali osebo, ki jim bo zamajala tla pod nogami, nekateri bodo obudili vezi z nekdanjo simpatijo, nekateri okrepili odnose znotraj aktualnega razmerja.

Katera so znamenja, ki jim zvezde napovedujejo jesensko ljubezen?

Bik

Biki, imejte odprte oči in odprto srce. Nova poznanstva, ki se vam obetajo do konca meseca, se bodo lahko razvila v kaj več in v vaše življenje prinesla veselje ter stabilnost, ki ju tako cenite. September je za vas idealen mesec za ljubezen.

Tisti, ki ste že v zvezi, že okušate vse romantične plati tega odnosa, in občutki se bodo do konca meseca še stopnjevali. Uživajte.

FOTO: Alex Gukalov/Shutterstock

Tehtnica

Družabne tehnice še niste povsem pozabile poletja in še uživate v dejavnostih, s katerimi ste si v vročih mesecih krajšali čas.

Dejstvo, da vas nič ne more zadržati doma, nudi veliko možnosti za nova srečanja.

In prav letošnji september samskim napoveduje, da se bo eno od njih spremenilo v nekaj več. Ali bo to le bežna romanca ali trajnejša zveza, bo odvisno samo od vas.

Devica

Ljubezen vstopa v vaše življenje skozi velika vrata. Samske device, vesolje vam sporoča, da boste do konca tega meseca spoznale človeka, ki bo z vami vse življenje.

Končno se boste torej znebile starih spon in začele novo, razburljivo poglavje.

FOTO: Jelena Danilovic/Gettyimages

Škorpijon

Rojeni v tem znaku boste še vse do konca meseca občutili izjemno privlačnost in čustveno povezanost. Tisti, ki ste v zvezi, boste odnos zato dvignili na nov nivo in mu jesenki hlad ne bo prav nič škodoval.

Nasprotno. Komunikacija s partnerjem bo iskrena, zlahka bosta premagovala morebitne težave in uživala bosta v skupnih trenutkih.

Samski imate veliko možnosti, da boste spoznali nekoga, po zaslugi katerega ne boste več samski.

Riba

Ribam se nasmiha prava ljubezenska pravljica. Tisti v zvezi boste še poglobili odnose s partnerjem, samski boste morda sorodno dušo šele spoznali ali boste obnovili odnos iz preteklosti.

Vsekakor samski po koncu septembra najbrž ne boste več, piše Informer.