Obrnimo se navznoter. Zdaj ni čas za to, da bi se pretvarjali, da neprijetnih stvari ni

Jesen je čas, ko ne razpiramo več kril in ne iščemo stvari zunaj sebe. Je obdobje, ko se obrnemo vase in se odločimo, kaj bomo shranili za zimo, kaj pa spustili in opustili, pravijo guruji. Zdaj torej ni čas za to, da bi gledali stran in se pretvarjali, da neprijetnih stvari ni v našem življenju. Treba je pogledati naravnost vanje namesto stran.

Vse življenje temelji na odnosih in začne se z odnosom s seboj. Ta odnos nato poustvarjamo v vseh drugih odnosih v življenju. Prijaznost s seboj in do sebe je zato dober začetek. Vse je že v nas. Sebe vedno in povsod nesemo s seboj. Da bi lahko uresničili svoj polni potencial, se moramo upočasniti. To je edini način, da se sprostimo, odpremo in začutimo. Ko čutimo povezanost s seboj, so vse rešitve v nas. Utelešeni moramo biti, da smo lahko v stiku s svojim srcem, svojimi srčnimi hrepenenji. Življenje se poraja skozi nas. Zato bodimo svetloba, ljubezen in vse, kar si želimo videti v svetu tam zunaj!