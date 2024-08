Astrologinja Lenka: Samo vi veste, kaj vas dela srečne in zadovoljne

Luna je v znamenju ovna in ta njegova energija, ki je lahko za marsikaj premočna ali celo pogumna, danes ponuja veliko lepih situacij, ki jih je mogoče uspešno ustvariti.

Od samega jutra je sekstil z Jupitrom iz znamenja dvojčkov, kar ustvarja dodatno voljo in željo, da ima oseba večjo potrebo po raznih dodatnih intelektualnih znanjih. Kajti Jupiter ponuja možnost delati veliko stvari hkrati in daje človeku vero v vse, da zmore in hkrati tisti notranji potencial, ki daje človeku spodbudo za marsikatero dejavnost.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Sekstilna Luna z dispozitorjem Marsom to še poveča, tako da se človek z veliko strastjo loti in naredi vse. Ker ravno to je tisti pogumni potencial v človeku, ko ne more biti na enem mestu, se mora gibati, delati, biti aktiven predvsem na fizičnem nivoju.

Nato tvori trigon z retrogradnim Merkurjem iz znamenja leva. In ta ognjena energija dodatno pripelje človeka do neke poteze, odločitve, ki jo morda že dolgo načrtuje. Lahko obnovi veliko svojih idej, nekoč začetih, a ne dokončanih poslov. Lahko se ustavi in ​​razmisli, kako in na kakšen način popraviti tisto, kar ga že dolgo muči, ali preprosto ugotoviti, kako se izraziti, ne da bi zadrževal, kar ima povedati.

Venera, planet ljubezni, harmonije in vseh odnosov, je v kvadratu z Marsom, planetom strasti, energije in akcije. To lahko vodi do hitre privlačnosti in ljubezni med obema, še posebej, če sta se srečala na mentalni ravni. Tukaj je dispozitor Merkur, ki je zdaj v retrogradnem hodu in zlahka povzroči, da se nekatera stara razmerja obnovijo, češ da se bo zdaj kaj spremenilo. Ampak trg daje veliko privlačnost, tako da se kasneje izkaže, kako so ljudje z različnimi pogledi na marsikaj. Ker Venera v devici rada analizira, je natančna, čista, pomaga drugim, nase pa včasih pozabi, kako in na kakšen način naj uživa. Medtem ko je Mars v dvojčkih samo še ena priložnost, da si krajša čas, da naredi še eno zabavo, površno, komunikativno, saj ga privlačijo pametne ženske, a se kasneje izkaže, da imajo na vse čisto drugačne poglede. To je napet aspekt, kjer je potrebno veliko potrpežljivosti in tolerance, ne pa za vsako ceno ohranjati bolnega odnosa.

Danes je petek, Venerin dan in najbolje je, da se opolnomočite z nekaj lepimi stvarmi, ki lahko zadovoljijo dušo, da ne pričakujete ničesar od drugih. Ker samo vi veste, kaj vas dela srečne in zadovoljne.