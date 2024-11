Astrologinja Lenka: od stabilnosti do iskanja novih obzorij

Luna, trenutno v pridnem in delavnem znamenju Device, ustvarja harmoničen aspekt z Venero v znamenju Kozoroga. Ta povezava prinaša stabilnost in odgovornost pri dogovorih, kar je odlična priložnost za dolgoročne načrte, še posebej na poslovnem in kariernem področju. Energija teh dveh znamenj je usmerjena v ustvarjanje varnosti, ki temelji na materialnih dosežkih, pri čemer ljubezen pogosto zavzema šele drugo mesto. Šele po doseženi finančni stabilnosti in socialni varnosti je mogoče razmišljati o gradnji doma in družine.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Vendar pa trenutni kvadrat med Luno in Jupitrom prinaša občutek, da lahko dosežemo veliko več, kot smo dejansko sposobni. Ta aspekt daje lažno upanje in nas spodbuja k nalogam, ki presegajo naše resnične možnosti, sredstva ali znanje. Luna v Devici nas opominja, da moramo premisliti, preden se lotimo tveganj, ki za nas niso primerna.

Dodatno zapletenost ustvarja kvadrat med Luno in Merkurjem v Strelcu. Medtem ko Devica teži k racionalnosti in materialni varnosti, Merkur v Strelcu hrepeni po širjenju obzorij – raziskovanju novih krajev, kultur in ljudi. Ta konflikt odpira vprašanja, kako združiti te nasprotujoče si potrebe: ostati zvest varnosti in stabilnosti ali slediti želji po odkrivanju neznanega. Devica, ki je po naravi skeptična, se lahko znajde v dilemi, kako sprejeti odločitev.

Dan sonca in ognjenih energij

Danes, na nedeljo, ki je dan Sonca, prevladuje energija znamenja Strelca, ki izžareva optimizem, vero in prepričanje, da je vse mogoče. Strelec verjame v lastno moč, da doseže vse, kar si zastavi, in se brez strahu podaja v nove izzive. Ta energija mu omogoča, da se dvigne nad omejitve, saj verjame, da je nebo meja.

Pri tem mu v oporo stoji Mars, ki se nahaja v samozavestnem znamenju leva. Mars dodaja še več poguma in ustvarjalne energije, kar je idealno za nove začetke in projekte. Skupaj s Soncem, podprtima z Vozli, ta kombinacija obeta razvoj v pravo smer in spodbuja ustvarjanje svetle prihodnosti. Ognjene energije, ki prežemajo dan, nas navdihujejo z idejami in željo po dosežkih, pri tem pa dajejo občutek, da je vse mogoče, če le zaupamo vase in v svoje sposobnosti.

Današnji astrološki vplivi so tako idealni za tiste, ki želijo združiti stabilnost z drznostjo in si ustvariti trdne temelje za uspešno prihodnost.