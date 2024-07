Astrologinja Lenka: obdobje popravljanja odnosov, zazrite se vase

Luna je v znamenju dvojčkov, njena energija je še vedno razpršena na vse strani. Počasi upada, obenem pa je izstopila iz kvadrata s Saturnom. S tem je ustavila številne načrte, ki ste jih imeli v mislih, čez dan bo počasi naredila kvadrat z Neptunom. To ne bo najboljši trenutek, saj se boste počutili zaspani, nemočni, zmedeni ...

Kot da ste brez moči, ne čutite dobro, kaj ste načrtovali in katero pot naj uberete. Prisotni bodo občutki zmedenosti in šibkosti. Šele okoli 23. ure se Luna premakne v svoje znamenje raka, kjer bo stkala nove vezi.

Merkur v zanki leva je včeraj povzročal zbadanje in nervozo v vseh pogovorih in se zdaj počasi pomika naprej. Še vedno pa mora biti v središču pozornosti, njegov glas pa slišan in opazen.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, ta je v znamenju dvojčkov. Zelo lepo obdobje predvsem za učence, saj to nebesno znamenje predstavlja prav njih. Odpira možnosti krajših izletov in obiskov, spodbuja radovednost in komunikacijo.

Želeli se boste pokazati

Dispozitor ga odpelje v njegovo trojnost, kjer se zelo dobro počuti. Vzbudi se potreba pokazati samega sebe, se dokazati, zasijati ... A včasih vas lahko hvalisanje naredi prepotentne in nedosegljive, kar ni najboljše.

Znamenje dvojčka medtem spodbuja trud, da se čim več naučite o stvareh, ki so vam blizu, se posvetite branju ali pa morebiti večkrat potujete na krajše razdalje.

To obdobje je najbolje izkoristiti za popravljanje odnosov - če je bilo kaj narobe - z bratom ali sestro, pa tudi s sosedi. Da človek ne išče le neke pravice, ampak da se zazre vase in pomisli, kaj je sam naredil narobe, in to popravi.