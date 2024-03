Astrologinja Lenka: Luna je prešla v znamenje bika

Luna je že prešla v znamenje bika. Tukaj je zelo prizemljena, a z željo po delu, ustvarjanju, kupovanju in kopičenju stvari. Te kopiči ne le zase, temveč tudi za svoje najbližje. Rada uživa v hrani in si tako lahko nakopiči tudi odvečni kilogram.

Navsezgodaj zjutraj je Luna prečkala kvadrat s Plutonom. Tukaj ima zahtevo po očiščenju in spravi, da se vse pospravi na svoje mesto in odpre priložnost za nove ustvarjalne podvige.

Z Venero, ki je ravno vstopila v znamenje rib, bo naredila sekstil. Računa, da bosta za današnji dan naredili uspešen načrt.

Luna bo naredila sekstil tudi z močnim Saturnom. Imela bo občutek, da ima podporo pri vsem in da imajo njena dela in ideje večji smisel. Doma bo lahko prišlo tudi do dogovora o obnovitvi nedokončanih del. Zdaj jih bo želela oživiti in z njimi nadaljevati.

Zvečer bo Luna naredila konjunkcijo z Jupitrom v znamenju bika. Oba bosta v istem znamenju, kar jima bo odpiralo nove možnosti. Edina pomanjkljivost je, da se v vsem lahko pretirava, saj ni prave mere, koliko človek v resnici potrebuje in koliko je le potreba po kopičenju.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in drvi skozi znamenje ovna. Hiti, da bi prinesel nove idej in naredil nekaj novega. Pri tem je pogumen in neustrašen. Mimogrede se s kom zapne, ker je pri vsem neposreden, to pa ne ustreza vsem.