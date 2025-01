Astrologinja Lenka: Kaj nam bo prineslo leto 2025?

Letošnje leto je v znamenju Neptuna, v znamenju največjih idealov, domišljije, sanj, vizij, talentov in največjega predajanja in videnja od »znotraj«, ko želimo to uresničiti.

Danes, na prvi dan tega leta, Luna, čeprav je še vedno v svojem znamenju, kjer ne oddaja zelo rahle atmosfere, prvi aspekt naredi prav z Neptunom. In ali ni najlepše začeti leto s svojimi sanjami, potlačenimi željami, z veliko intuicijo in jih uresničiti. Ta kombinacija, ko gre za Kozoroga, ki išče konkretno realizacijo, odgovornost, samoodgovornost in Riba, ki omogoča, da na vse najprej gledaš nežno, čustveno napolnjen z vizijo in občutkom, da je to mogoče doseči.

Že okoli 12. ure pa Luna preide v znamenje vodnarja, znamenje, ki daje največ svobode, neodvisnosti, izvirnosti in nenadnih dogodkov. A takoj se pojavi Pluton, ki želi začeti nov dan in novo leto na nov način. To so pregloboka in preintenzivna čustva, ki jih je treba osvetliti, razjasniti, pustiti za sabo, saj s takšnim čustvenim stanjem ne moreš naprej v Vodnarju, ki živi v sedanjosti, v trenutku in ne razmišlja o preteklosti, ki bremeni njo.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

In ta pretirano intenzivna energija je zelo napeta med 14. in 15. uro, ko pride Luna v natančno opozicijo z retrogradnim Marsom in je v opoziciji s Plutonom. Kaj se bo aktiviralo, nevede, kajti Marsu sta pomembna dominanca in ego, Vodnar pa je naravnan na druge, in v kolikšni meri se bo ta izziv in aktivacija spremenila v nekaj, kar bo imelo velike posledice za človeštvo, je odvisno od tistih, ki so na neke višje ravni obstoja.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa v znamenju strelca prinaša optimizem v vsako izrečeno besedo, vero, da se nekatere stvari da razjasniti in s pogovori priti do rešitve.

Kaj nam bo prineslo letošnje leto 2025? Veliko novih vznemirljivih sprememb, srečanj, veliko po toliko letih, a na sodobnejši način. Zelo oddaljeni planeti spremenijo znamenje in to se bo odrazilo tako na svetovni ravni kot tudi individualno, če človeka planet aktivira.

1. Začeli smo z retrogradnim Marsom, ki je zelo vase zazrt, pokaže najšibkejši del sebe, manifestira svoj ego in dominantnost ter tako ustvarja še večje težave.

2. 2. marca začne Venera svojo retrogradno pot v znamenju svojega izgona Ovna, blizu Chirona, zato je potrebno rešiti vse odnose, bodisi poslovne, ljubezenske ali zakonske.

3. 29. marca imamo sončni mrk na 9. stopinji znamenja ovna. Merkur je na 0. stopinji v konjunkciji z Neptunom, ki je na zadnji stopinji sina rib in že naslednji dan zamenjata mesti. Kakšne velike skrivnosti se bodo razkrile, ne le pri drugih, vodi celo v razne afere, ampak tudi kakšne skrivnosti nosimo sami in se ne zavedamo, da se z njimi soočamo.

4. 30. marca se Neptun po 168 letih začasno premakne v znamenje Ovna. Znamenje, ki kliče po nečem novem, seje seme za nekaj popolnoma novega ali vključuje množice ljudi v duhovne in skrivnostne stvari, ki se jih prej niso zavedali.

5. 25. maja se Saturn premakne v znamenje ovna, v znamenje, kjer je njegov padec, hkrati pa tudi v kraj, kjer mora ovnom uvesti nekaj omejitev, da ne bo vse v hitrosti, ki jo dosežeš, ko razbiješ svojega glavo ob zid, zato razmišljajo samo od tam.

6. Jupiter 9. junija vstopi v znamenje svoje največje eksaltacije v znamenju raka, kjer kraljujejo angeli in kjer je vse mogoče. Ta dan je Luna v svoji eksaltaciji 3. Bika

7. 7. julija vstopi Uran v znamenje dvojčkov, da jih še malo spomni na vse novosti, tehnike in tehnologije, ki jih lahko ustvarijo njihovi iznajdljivi umi in spretne roke, ko se povežejo s Plutonom v znamenju vodnarja. Teh 7 let je največji razcvet umetne inteligence in vsega, kar si um zamisli in roka ustvari. In lahko je veliko več...

8. 21. 09. imamo drugi sončni mrk 29., stopinja device. To je diploma, ki razkrije, a ima tudi moč nekaj skriti. In kaj je devica kot vse, kar je povezano z zdravjem, zdravili, storitvenimi dejavnostmi.

Srečno novo leto 2025 z vsemi prihajajočimi spremembami.