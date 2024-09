Astrologinja Lenka: Danes izkoristite pozitivne lastnosti strelca

Luna je včeraj prešla v znamenje Strelca in se hitro srečala z Merkurjem, kar je povzročilo nekaj napetosti. Zato si je danes vzela »dan počitka«, da se odmakne od težkih občutkov, ki jih prinaša Škorpijon, in se umiri.

Današnji dan nam ponuja priložnost, da izkoristimo pozitivne lastnosti Strelca: optimističen pogled na svet, več nasmehov na obrazu, željo po dogodivščinah in širjenju obzorij. To je čas za pridobivanje novega znanja in življenjskih modrosti. Pojavi se tudi močna želja po potovanjih, raziskovanju sveta in spoznavanju različnih kultur in ljudi. Strelec prinaša veliko entuziazma in optimizma, ki nam pomaga odpirati nova obzorja.

To znamenje nas navdihuje in nam vliva vero, da lahko dosežemo vse, kar si zastavimo, in nas spodbuja, da gremo naprej. Strelec se ne obremenjuje s preteklostjo, raje gleda naprej, zato je to odličen čas, da izberemo tisto, kar nam najbolj ustreza, in to uresničimo.

Danes je torek, dan Marsa, ki je trenutno v znamenju Raka. Čeprav Mars v Raku ni najbolj dejaven, ker je bolj usmerjen v dom in družino, danes prinaša mirno vzdušje. Ker ni prisotnih napetih aspektov, je priložnost za umirjeno in konstruktivno delo v domačem okolju. Mars v Raku je zelo čustven in zaščitniški do svojih bližnjih. Včasih mu je težko izražati svojo energijo navzven, zato se ta lahko nabira znotraj in vpliva na počutje, še posebej na želodec.

Ker Marsov položaj vpliva tudi Luna, ki je danes brez pomembnih aspektov, se Mars v Strelcu počuti bolj lahkotno. Bolj je nagnjen k avanturam in sproščenim odnosom. Danes lahko izbirate: bodisi preživite čas s svojimi bližnjimi v prijetnem domačem vzdušju, bodisi se odpravite na izlet in uživate v novih doživetjih – pomembno je le, da se počutite zadovoljni in srečni.