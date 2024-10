Astrologinja Lenka: Dan nasprotij, poslušajte ljudi okoli sebe

Luna je vstopila v znamenje Rib, kjer prevladujejo čustva in empatija. Koliko se včasih branimo pred tem, da bi se zaradi različnih razlogov žrtvovali za druge, je odvisno od položaja naše rojstne Lune. Zvečer pa Luna sreča Saturn, ki želi omejiti njeno čustveno razdajanje in jo ustaviti pri pretiravanju s čustvi.

Vedno je namreč potrebna določena meja, tudi pri izražanju občutkov, saj pretiravanje nikoli ni najboljše. Saturn vedno prinaša občutek bremena in nekaj, kar moramo sprejeti, kar ni ne lahko ne preprosto. Pri mnogih lahko povzroči občutke zavrženosti, hladnosti ali celo trenutke depresije. Prisotni so strahovi: sem dovolj pripravljen, zmorem vse to?

Pogumna tehtnica in impulziven rak

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Sonce v tehtnici ustvarja lep aspekt z retrogradnim Jupitrom v dvojčkih, kar prinaša lahkotno, zračno energijo, ki ponuja uvide in priložnosti za uresničitev številnih poslovnih in zasebnih načrtov. Človeku daje pogum, da se odloči za nekaj, česar prej ni bil prepričan, da je sposoben. Vendar pa to zahteva, da vse poteka na visoki ravni, z veliko izobrazbe in še večjo potrebo po javnem izražanju.

Ta pozitivna energija pa žal ne bo trajala ves dan, saj Sonce postopoma tvori kvadrat z Marsom v znamenju raka. To hitro prinese napetost, živčnost, nespoštovanje in impulzivne reakcije. Iskrice bodo preskočile predvsem v družinskem okolju ali med bližnjimi, saj bo Marsova energija v tej situaciji sprožila nekaj konfliktov, solz in čustvenih izbruhov.

Poslušajte ljudi okoli sebe

Njegova »moška« borbenost bo tu prešibka, čustva pa bodo povsod prisotna. Da bi se izognili tem konfliktom, je pomembno, da Sonce v tehtnici ohrani mir in se ne spušča v prepire, temveč uravnoveša napeto energijo.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in ta je v znamenju rib. Prepustite se sprostitvi in umiritvi z glasbo, tišino ali meditacijo, ko začutite, da se v vas pojavljajo neprijetni občutki. Poslušajte ljudi okoli sebe, jim dajte vedeti, da ste ob njih in jih podpirate, vendar ne vsrkavajte njihove bolečine in trpljenja, saj jim s tem ne boste pomagali, obenem pa boste pokvarili svoj dan.