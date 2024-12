Astrologinja Lenka: Čustveni valovi pod vplivom Raka

Mesec nastavlja svojo pot v znamenju Raka, kjer še naprej širi svojo energijo, ki jo najbolje pozna v svojem domu. Vendar Rak ni samo dom; tukaj so tudi čustva, ki se pogosto spreminjajo iz situacije v situacijo. Tukaj je Duša preobčutljiva, najbolj nežna in najgloblje reagira na vse, kar se ji dogaja. To jo privede do raznolikih čustvenih doživljajev in tako pokaže spremembe svojih čustev in razpoloženja.

Čez dan bo Mesec ustvaril sekstil z Uranom, kar lahko prinese več pozitivnih dogodkov, povezanih predvsem z domom in družino. Nenadni pozitivni dogodki, dobre novice, ki lahko osebo zelo prijetno presenetijo. Morda kakšna prenova doma ali vsaj občutek vznemirjenosti zaradi nečesa, kar slišimo ali doživimo.

Preden zapusti svoje znamenje, bo ustvaril tudi lep trigon z Neptunom v znamenju Rib. Njegove sanje in ideali so tako veliki, da lahko vsaj za trenutek osrečijo osebo ter ji vlijejo vero in upanje v številne čustvene in lepe trenutke. To zahteva velik mir v duši, občutek nežnosti ali celo zgolj prisotnost, ki lahko človeku prinese lepe stvari. Gre za potopitev v svoje spomine, vizije in želje na izjemno subtilen način. Velika intuicija nam odpira najpravilnejšo pot za številne odločitve.

Astrološka karta.

Merkur je s svojim direktnim gibanjem nekoliko umiril nesoglasja in zmedo, ne le v komunikaciji, dogovorih in prometu, temveč prinaša vsaj boljšo izmenjavo mnenj in načrtovanje svojih korakov.

Danes je torek, Marsov dan, vendar je Mars retrograden v znamenju Leva. Gre za izjemno močno in zapleteno energijo, ki se izraža na vsakem koraku. Prinaša užaljenost, poškodbe ali samopoškodovanje, vnaša nestrpnost in nenehno poudarja svojo pomembnost ter občutek, da vse obstaja zaradi njega. Čuti se približevanje opozicije s Plutonom, kar prinaša najnižje strasti in najbolj brutalno plat človeka. Jutrišnji dan bo še posebej pomemben, ko se bo Mesec 'objel' s Plutonom. To 'padanje v ogenj, ki vse sežiga', zahteva veliko previdnosti in mirnosti.