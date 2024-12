Astrologinja Lenka: Brez teh sanj, ki nas ženejo naprej, se zdi, kot da jutri ne obstaja.

Luna se bliža koncu znamenja bika, vendar si ne more pomagati, da se ne bi dotaknila Urana, da ga malo pretrese, zrahlja, pripravi na prehod v znamenje dvojčkov. Ta električni udar, ki lahko traja uro ali dve, včasih ni najbolj prijeten, ko gre za to znamenje. Ker ni za spremembe, ni za nekaj, kar bi ga izrinilo iz udobja. Raje ima obstoječe stanje, včasih pa se mora prilagoditi tudi nečemu novemu in drugačnemu, četudi mu to ni preveč všeč.

Nato preide Luna v sekstil z Neptunom, kar počasi daje pravilne uvide, globoko sprostitev in še boljše sanjarjenje o jutrišnjem dnevu. Kajti brez teh sanj, ki nas ženejo naprej in dajejo še večjo željo po nečem novem, se zdi, kot da jutri ne obstaja.

Okoli 18.30 Luna preide v znamenje dvojčkov, v znamenje, v katerem čutite sproščeno energijo ali včasih preveč otročjo. A počasi se bliža polna luna, zato zdaj zbirajo vse informacije, ki bi jih radi pripeljali do konca in jih realizirali. Čeprav sta le še dva dneva, ko bo Merkur šel direktno, da bi zmanjšal vso to zmedo in vse, kar se zatika in ne gre najbolje. Že tako preveč vedoželjnega in vsestranskega dvojčka bo nekoliko upočasnilo, da se bo ustavil pri eni stvari, ne pa začel, kar koli že ima pred očmi.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Danes je petek, Venerin dan, in ona je tako svobodomiselna, tako zelo uživa v svoji neodvisnosti in sebi, da odkriva nove in nepredvidljive stvari. Samo sekstil z retro Merkurjem lahko prinese čudovit dan, z veliko sproščenega tona pogovora, s številnimi opomniki na različna prijateljstva, na daljna potovanja ali celo obujanje česa iz otroštva. To je tako lepa izmenjava vseh izkušenj, ne samo s prijateljico, sestro, ampak na splošno z vsemi. Merkur bo prinesel tudi idejo za obnovitev nekaterih starih prijateljstev, ki so bila iz nekega razloga izgubljena, pozabljena, in to je trenutek, ko je vse mogoče odpustiti. V strelcu je vedno za stvari, ki so usmerjene v prihodnost, k nečemu, kar bo našlo pot iz vsake nerešenosti.