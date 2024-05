Kje najdemo ljubezen? Če je Venera v deseti hiši, se lahko zaljubite v šefa

Če je Venera v natalni karti dobro postavljena, nas podpira. Če je v natalni karti obremenjena, nam življenje v ljubezni prinaša več ovir, če je retrogradna, več poskusov. Njen položaj v hiši nakazuje področje, kjer se lahko iskrice zaiskrijo.

Venera v 7. hiši nam da vedeti, da potrebujemo v partnerstvu romantiko, ljubezen in harmonijo. Najverjetneje bo ljubezen prišla k nam skozi druge ljudi, nekdo nam bo ljubljeno osebo predstavil. Ko so še agencije iskale prave partnerje, bi oseba hitreje in bolje našla partnerstvo prek njih. Ljubezen lahko najde tudi na nekem javnem mestu, javni diskusiji, se zaljubi v javno osebo. Ljubezen se lahko zgodi v času višje šole.

Z Venero v deveti hiši se odprite ljubezni na potovanjih. FOTO: Kitzcorner/Getty Images

Ljudje z Venero v 8. hiši razumejo ljubezen skozi strast. Obstaja nevarnost ljubosumja. Mogoča je ljubezen v vojni, v nevarnem trenutku, v času krize, kot je potres, poplava, nezgoda. Zaljubimo se v reševalca, gasilca, terapevta, medtem ko pomaga nam ali našim. Zaljubimo se lahko ponoči, v temnih prostorih, gozdu, nevarnih okoliščinah, med masažo, na terapiji. Pogosto se iz seksualne izkušnje, ki naj bi bila samo to, rodi tudi ljubezen.

Ko je Venera v 9. hiši, potrebujemo odprto ljubezen, ki nam nosi razvoj in širi obzorja. S tem položajem je večja verjetnost, da se zaljubimo v času študija. Lahko v učitelja, sošolca, v tistem obdobju. Več je verjetnosti, da se zaljubimo v tujca ali v tujini, za odnos na daljavo. Ker je 9. hiša povezana z religijami, morda najdemo ljubezen pri verouku, maši ali med verskimi druženji in srečanji.

Ljubezen, ki bo na očeh javnosti, vidna in prepoznana, nas čaka, če je Venera v 10. hiši. Lahko se zaljubimo na delovnem mestu ali na očeh vseh. Večja verjetnost je, da se zaljubimo v nadrejenega ali nekoga, ki je dlje na delovnem mestu in več velja od nas. Lahko je to oseba, ki nam pomaga spoznati partnerja. Morda nas mama spozna z ljubeznijo našega življenja.

V partnerskem odnosu potrebujemo tudi zaveznika in prijatelja. Z Venero v 11. hiši najdemo posebno osebo med prijatelji, s posredovanjem prijateljev, v skupini podobno mislečih, politični stranki ali prek interneta, saj nam omogoča spoznavanje ljudi, ki razmišljajo podobno kot mi.

Ljudje z Venero v 12. hiši imajo po navadi nestvarne predstave o ljubezni. Zaradi idealizma so možna razočaranja. Partnerja najdejo na skrivnostnih krajih, večja je verjetnost stika prek interneta. Lahko se zaljubimo na potovanju, v hotelu, na svetem kraju, ob čudoviti obali, na morju, jadranju, v bolnišnicah, azilih, celo zaporih, pogosto pod vplivom alkohola ali druge opojne snovi.

Seveda pa o tem, kje najdemo ljubezen, na veliko govori tudi 5. hiša, ne le Venera, zato pri preučevanju karte kombinirajte obe informaciji. Na internetu lahko poiščete svojo Venero prek brezplačnih programov, ki vam izrišejo astrološko karto. Poglejte, v kateri hiši je, da ne iščete ljubezni na napačnem koncu, ampak si s pomočjo astrologije dovolite, da vas ona najde.