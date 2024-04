Ascendent in vladar horoskopa: odkrijte prednosti in slabosti

Da odkrijete, kateri planet vam vlada, morate poleg datuma in kraja poznati tudi uro rojstva, s katero boste lahko določili svoj ascendent, saj se ta čez dan hitro spreminja. Ko veste, kaj ste po ascendentu, vam bo jasno tudi, kateri planet vlada temu znamenju in s tem vašemu horoskopu ter katere so njegove prednosti, slabosti, lekcije in izzivi, ki barvajo vaše življenje.

Če ste po ascendentu oven, vam vlada bojevniški in tekmovalni Mars. Energični ste, samozavestni, odločni. Drzno in zagnano se lotevate ciljev ter jih pogosto dosežete. Ko se vam izmaknejo, vas pograbi togota, pri tem pa se ne zavedate, da ste bili preveč vihravi in nepremišljeni. Zanesete se lahko na to, da vas bo vaš ogenj vedno gnal naprej, a naučiti se morate potrpežljivosti, sodelovanja, sočutja in diplomacije ter nadomestiti spontanost s premišljenostjo.

Za določanje ascendenta potrebujete uro rojstva. FOTO: Wirestock/Getty Images

Ascendentu v biku vlada Venera. Radi imate rutino, ste potrpežljivi, zanesljivi, stvarni, praktični in ne marate sprememb, a tudi čutni in nagnjeni k užitkom in luksuzu. Poleg ljubosumja sta vaši največji pomanjkljivosti trmasto vztrajanje pri svojih stališčih in nepremakljivost, kar povzroča težave tako vam kot drugim. Dobro bi bilo, če bi se naučili prilagoditi in prestopiti vsaj za pol koraka.

Merkur vlada dvojčkom, tako so tisti s tem podznakom inteligentni, iznajdljivi, zgovorni, simpatični, družabni in zabavni. A ker so poleg tega tudi nezanesljivi, muhasti in površni, imajo sami in drugi velike težave z njihovo stalnostjo in doslednostjo. Poleg tega so pogosto metuljčkarji. Za uspeh se morajo potruditi, da speljejo projekte do konca in ostanejo na zastavljeni poti.

Raka po ascendentu 'nosi' vladarica Luna, tako da je topel, nežen, ljubeč, skrben družinski človek, ki pa je lahko tudi pretirano zaščitniški, občutljiv, paranoičen, negotov in z vsem tem duši tudi druge. Najbolje bi bilo, če bi se nehal bati sprememb in se ozirati v preteklost, zmagovalec pa lahko postane, če omeji svojo nezaupljivost, neha jemati vse osebno ter se ne muči nenehno z neutemeljenimi strahovi.

Sonce vlada podznaku v levu, ustvarjalnemu, strastnemu, velikodušnemu, odkritemu, dostojanstvenemu kralju živali. A kaj, ko je lahko tudi prevzeten, sebičen, preveč željan pozornosti, oblasten, len in snobovski. Pametno bi bilo, da omili svojo vzvišenost, trmo, nestrpnost do stališč drugih, se nauči sodelovati in spozna, da ni sam na svetu.

Merkurjanske device so pozorne, inteligentne, zanesljive, vestne, ustrežljive, a tudi pretirano kritične, dlakocepske, obsojajoče, perfekcionistke, živčne in zagrenjene. Še uspešnejše bodo, če se zadržijo pri kritiziranju, znižajo merila sebi in drugim ter se naučijo sprostiti. S tem se bodo izognile tudi čustveno spodbujenim zdravstvenim težavam.