Alfa ženske so rojene v teh astroloških znakih

Alfa ženske morda včasih res delujejo malo zastrašujoče, a v bistvu gre le za močne posameznice, ki vedo, kaj bi rade in jih tega ni strah povedati, se cenijo, se ne pustijo poniževati ter samozavestno premagujejo vse ovire na poti do ciljev.

Po naravi so vodje, nikogar se ne bojijo, jasno izražajo mnenje in so največkrat rojene v treh astroloških znakih, piše Žena.rs.

Oven

Ovnice so energične in impulzivne. Premorejo ogromno energije, hrepenijo po avanturah in so vedno pripravljene tvegati.

So pogumne in neustrašne v odnosu do okolice, kar pomeni, da vedno odkrito in brez zadržkov izražajo svoje mnenje, četudi se to razlikuje od mnenja večine. S tem včasih marsikoga kar malo prestrašijo in mnogi se v njihov družbi počutijo ogrožene.

Vendar je takšen občutek povsem odveč. Alfa ženske, rojene v znamenju ovna, nimajo namena nikogar ogrožati, so pa se vedno in povsod pripravljene boriti zase in za svoj prav.

FOTO: Gettyimages

Lev

Levinje so samozavestne, ta samozavest jim zagotavlja poseben čar. Prirojene imajo voditeljske sposobnosti, uživajo, kadar so v središču pozornosti, so neodvisne in imajo visoka pričakovanja, do sebe in do oseb, ki z njimi sodelujejo ali živijo.

V življenju imajo jasne cilje in odločene so, da jih bodo dosegle. Ne glede na ceno.

Škorpijon

Škorpijonke slovijo po strastni in intenzivni naravi. Ožarja jih skrivnostna, a močna avra, ki druge hkrati vznemirja in privlači.

Imajo naravno sposobnost hitro dojemati stvari, ni jih strah postavljati neprijetnih vprašanj ter ne oditi, kadar so razočarane ali izigrane.

Vse to v drugih zbuja nervozo. Kajti v družbi škorpijonk se pogosto pojavi občutek, da pred njimi ni ničesar mogoče skriti.