Priznani astrolog: to znamenje bo magnet za srečo in denar

Eden najbolj znanih ruskih astrologov Pavel Globa pravi, da bo konec avgusta in začetek septembra za enega od astroloških znakov čas velike sreče.

Za rojene v njem bo to namreč obdobje, ko jim bodo odprta vsa vrata in bodo deležni neverjetnega uspeha.

FOTO: Gettimages

To astrološko znamenje je bik. Globa namreč trdi, da vsi, ki so rojeni konec aprila in v začetku maja, lahko pričakujejo pozitivne spremembe na vseh področjih življenja, kratko napoved zanje pa povzema Žena.rs.

Ljubljenci sreče

Biki bodo pravi ljubljenci sreče, posebno dobri pogoji se bodo zanje oblikovali na področju financ: mogoči bodo veliki bonusi, dobitki na nagradnih igrah, nepričakovana povišica ali poplačilo nekaterih starih dolgov.

Globa poudarja, da bo imela sreča na finančnem področju dolgoročen vpliv, a le, če bodo biki zanjo hvaležni in bodo z denarjem ravnali smotrno.

FOTO: Gettyimages

Zvezde rojenim v tem znaku priporočajo, naj bodo aktivni, naj se ne bojijo pogumnih odločitev, a naj bodo te premišljene, tako bo pozitiven vpliv planetov čutiti res dolgo časa.

Celotno prihajajoče obdobje bo čas pomembnih odločitev in novih začetkov, biki lahko pričakujejo prijetna presenečenja v karieri in na osebnem področju, torej ne samo na polju financ.

Sreča bo do njih prijazna tudi, kar zadeva ljubezni: samski bodo lahko spoznali osebo, s katero bodo zapluli v zvezo, ta bo v njihovo življenje prinesla pozitivne spremembe.