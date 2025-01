Zdravnica razkriva! To je pet živil za hitrejšo rast las

Goste, močne in sijoče lase si želi marsikdo, toda ali lahko svojo rast las spodbudimo s preprostimi spremembami v prehrani? Po mnenju zdravnice dr. Shireen, ki je na TikToku razkrila svoj boj proti redčenju las, je odgovor pritrdilen.

V samo nekaj tednih je z določenimi spremembami v prehrani in dodajanjem železa uspela izboljšati rast svojih las.

Dr. Shireen je razložila, da je bil ključni razlog za njeno izpadanje las hudo pomanjkanje železa, ki je vplivalo na njene lasne mešičke. Pomanjkanje železa namreč oslabi lasne mešičke in upočasni ponovno rast las, saj telo ob pomanjkanju železa prednostno oskrbuje vitalne organe, kot so srce in pljuča, medtem ko lasišče ostane brez potrebne oskrbe.

Po jemanju železovih dodatkov in izboljšanju ravni železa v telesu je že v enem mesecu opazila rast novih las. Poleg dodatkov je svetovala tudi, da ljudje vključijo živila, bogata z železom, v svoje obroke – zajtrk je odličen začetek.

Živila, bogata z železom, ki lahko pomagajo pri rasti las:

Špinača : Surova špinača vsebuje približno 2,7 mg železa na 100 g.

: Surova špinača vsebuje približno 2,7 mg železa na 100 g. Jajca : Eno jajce vsebuje okoli 0,9 mg železa.

: Eno jajce vsebuje okoli 0,9 mg železa. Tofu : Sto gramov tofuja zagotavlja približno 1,5 mg železa.

: Sto gramov tofuja zagotavlja približno 1,5 mg železa. Obogateni žitni kosmiči : Nekateri vsebujejo do 10 mg železa na 100 g, vendar preverite etikete za natančne vrednosti.

: Nekateri vsebujejo do 10 mg železa na 100 g, vendar preverite etikete za natančne vrednosti. Fižol: Kuhani fižol vsebuje okoli 5 mg železa na 100 g.

Zdravnica poudarja, da je uravnotežena prehrana najboljši način za povečanje vnosa železa. Dnevno priporočilo za železo je za moške 8,7 mg, za ženske v rodni dobi pa 14,8 mg, saj te med menstruacijo izgubijo več železa. Po menopavzi potrebe pri ženskah padejo na 8,7 mg dnevno, enako kot pri moških.

Špinača je bogata z železom.

Pogosti vitaminski primanjkljaji

Pomanjkanje vitaminov je še en dejavnik, ki lahko vpliva na zdravje las in splošno počutje. Najpogostejše pomanjkljivosti vključujejo:

Vitamin D : Zaradi pomanjkanja UVB žarkov se v zimskih mesecih večina prebivalcev severne poloble sooča s pomanjkanjem tega vitamina.

: Zaradi pomanjkanja UVB žarkov se v zimskih mesecih večina prebivalcev severne poloble sooča s pomanjkanjem tega vitamina. Vitamin B12 : Vegetarijanci, vegani in ljudje z določenimi prebavnimi težavami so bolj izpostavljeni pomanjkanju.

: Vegetarijanci, vegani in ljudje z določenimi prebavnimi težavami so bolj izpostavljeni pomanjkanju. Železo : Nosečnost, močne menstruacije in prehrana z malo železa lahko izpraznijo zaloge.

: Nosečnost, močne menstruacije in prehrana z malo železa lahko izpraznijo zaloge. Kalcij : Padec ravni estrogena pri ženskah, zlasti po menopavzi, zmanjša absorpcijo kalcija.

: Padec ravni estrogena pri ženskah, zlasti po menopavzi, zmanjša absorpcijo kalcija. Kalij: Pogosto pomanjkanje nastane zaradi slabe prehrane, povečanega potenja ali jemanja diuretikov.

Z izboljšanjem prehrane, dopolnjevanjem ključnih hranil in morda celo z dodatki po posvetu z zdravnikom lahko posamezniki izboljšajo svoje zdravje las in splošno počutje. Za tiste, ki želijo gostejše in močnejše lase, je lahko že nekaj preprostih sprememb pri zajtrku velik korak naprej.