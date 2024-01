Zdravila za išias ni, a blažje težave lahko odpravimo z aktivnostjo

Išias prepoznamo po bolečini na eni strani zadnjice ali v (eni) nogi – začne se v križu, od tam pa se širi navzdol, tudi do stopal. Lahko je pekoča ali žgoča, morda jo občutimo kot mravljinčenje. Posledica so težave s premikanjem in vsesplošna šibkost, včasih je težko tudi mirno stati. Bolečina sama od sebe mine v enem tednu, če je hujša, pa ob ustreznih ukrepih v 4–6 tednih.

Išias povzroča ukleščenje ishiadičnega živca med vretenca iz različnih razlogov, denimo zaradi hernije lombardnega diska (izbočenje medvretenčne ploščice v spodnjem delu križa), degenerativne bolezni diskov, spondilolisteze (zdrs vretenca v smeri naprej) ali spinalne stenoze (zožanja hrbteničnega kanala).

Vzrok za bolečino je preščipnjen živec. FOTO: Chainarong Prasertthai/Getty Images

Išiasni živec je najdaljši in najdebelejši živec v našem telesu. Živčne korenine ima v ledvenem delu hrbtenice, poteka pa skozi medenico do stopal. Možganom prenaša občutke na koži spodnjega dela telesa ter je povezan z gibanjem mišic nog in stopala.

Povezan s staranjem

Išias je povezan s staranjem telesa, zato nam redko povzroča težave pred 30. letom. Navadno se težave začnejo med 40. in 50. letom. Poleg starosti so dejavniki tveganja zanj še določena delovna mesta (pisarniška, v proizvodnji in gradbeništvu), debelost, sladkorna bolezen in še nekateri drugi dejavniki.

Išias nas lahko doleti, če vsakodnevno ponavljamo določene obremenjujoče gibe, na primer dvigujemo razna bremena, vrtnarimo ali izvajamo telovadne vaje na napačen način. Bolj nagnjeni k išiasu so ljudje, ki niso aktivni in nimajo utrjenih hrbtnih in trebušnih mišic, ki podpirajo hrbtenico. Pogosteje doleti bolnike z osteoartritisom in nosečnice ter ljudi, ki imajo za seboj poškodbe hrbta.

Kdor dela v sedečem poklicu, ga prej doleti. FOTO: Andreypopo/ Getty Images

Zdravila za išias ni. Blažje težave odpravimo z aktivnostjo, in ne počitkom. Pomagajo tudi nekatere stanju prilagojene vaje za hrbtenico. Počivajmo le, če je bolečina prehuda, saj počitek, daljši od dneva ali dveh, stanje le še poslabša. Izogibajte se le dvigovanju bremen in položajem, ki so zelo boleči. Stanje lahko omilijo mrzli ali topli obkladki – kateri bodo pomagali vam, preverite sami. V pomoč so vam lahko hladilni in grelni geli ali obliži, ki se brez recepta dobijo v lekarnah.

Vajo izvajamo počasi Eno od vaj, ki pomagajo pri išiasu, izvajamo tudi, ko nas boli, in sicer leže na hrbtu. Kolena pokrčimo in jih dvignemo predse v zrak. Roki iztegnemo vsako na svojo stran. V tem položaju počasi pomikajmo skrčeni nogi z leve na desno stran telesa. Vajo izvajajmo počasi, da bolečina ne bo prehuda.

Kdaj k zdravniku

Pri hudi bolečini, ki vztraja več dni, je treba poiskati zdravniško pomoč. Zdravnik navadno predpiše protibolečinska in protivnetna zdravila ali mišične relaksante, nekatere protibolečinske tablete s protivnetnim učinkom pa lahko dobimo tudi v lekarni brez recepta. Ob zelo hudi bolečini lahko dobite injekcijo anestetika s protivnetnim učinkom. Dolgoročno vam bo zdravnik svetoval krepitev mišic in določene vaje za gibljivost.

Pri dolgoročnih težavah lahko pomagajo tudi alternativne metode, kot so električna stimulacija živcev, masaže, akupunktura in kiropraktika. V hudih primerih je mogoče težavo odpraviti z operacijo, med katero se odstrani kostni izrastek ali del medvretenčne ploščice, ki pritiska na živec. Poseg ni zahteven, okrevanje je kratkotrajno.

Kadar ne morete nadzorovati urina ali blata, čutite omrtvičenost okoli spolovila in zadnjika, izgubite mišično moč v nogah ali če se bolečina pojavi po poškodbi, nujno obiščite zdravnika.