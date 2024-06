Zato za zajtrk ne bi smeli jesti banan

Se vam zjutraj vedno mudi in si namesto pravega zajtrka zato mimogrede privoščite zgolj eno ali dve banani?

Res je, ti sadeži so velikokrat priročen izhod v sili: banane so okusne in eno lahko mimogrede pojeste ali jo za kasneje vržete v torbico. Žal pa za zajtrk niso najboljša izbira.

Zakaj?

Daryl Gioffre, kiropraktik, svetovalec za zdravje in snovalec diete AlkaMind je prepričan, da je uživanje banan za zajtrk slaba odločitev.

Drži, da vsebujejo veliko zdravju prijaznih snovi, kot so kalij, magnezij in vlaknine, vendar so na drugi strani sestavljene tudi iz kar 25 odstotkov sladkorja in so blago kisle.

FOTO: Gettyimages

Njihov pH znaša od 4,4 do 6,6, odvisno od stopnje zrelosti. Bolj, kot so zrele, manj so kisle, a še vedno na pH lestvici ne dosegajo alkalne vrednosti.

Banane v trenutku zagotovijo energijo, vendar zaradi velike količine sladkorja ta hitro tudi pade in pojavi se utrujenost, ob tem lahko prav zaradi tega učinka spodbujajo dodatno željo po hrani in s tem prenajedanje.

Boljše so v kombinaciji

Seveda to ne pomeni, da bi se morali bananam za zajtrk kar odpovedati. Prehranski strokovnjak ima rešitev.

Zgolj banana res ni najboljša izbira, saj na dolgi rok lahko povzroči izčrpanost, je pa odlična v kombinaciji z nekaterimi začimbami ali drugo hrano, s čimer se upočasni absorpcija sladkorja.

Banane tako da, a kombinirajte jih s cimetom, kurkumo, kokosovim ali arašidovim maslom, surovimi mandlji, lanenimi semeni, semeni konoplje ali čia semeni.

Kombinirajte jih z drugimi živili. FOTO: Arx0nt/Gettyimages

Tako boste najbolje izkoristili kalij, vlaknine in magnezij, ne da bi tvegali nagel porast in nato padec sladkorja, vsa omenjena živila tudi nevtralizirajo kislost teh sadežev, piše msn.com.