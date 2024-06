Niso vse banane ukrivljene. Nekatere banane so dolge in ravne

To čudovito rumeno sadje se oglašuje kot prva super hrana. Polna je vlaknin, da se počutite siti, in vitaminov, ki vašemu telesu pomagajo. Američani gredo na banane zanje. Na leto pojedo več kot 12 kilogramov, kar je približno 90 banan. To je več kot pomaranče in jabolka skupaj.

Dobro kot zlato?

Ena velika banana je dolga približno 20 centimetrov in je enaka eni porciji sadja. Vsebuje približno 120 kalorij in 490 miligramov kalija. To je 19 odstotkov dnevnih potreb ženske po kaliju in 15 odstotkov moških. To hranilo lahko iz telesa odstrani natrij in sprosti stene krvnih žil, kar pomaga uravnavati krvni tlak. Zlato sadje je tudi dober vir vitamina B6, ki je bistvenega pomena za imunski in živčni sistem ter možgane.

Pojej jo, čeprav ti je Brat

Banane uvrščajo pod B v lahko prebavljivo dieto BRAT. Dieta BRAT (banane, riž, jabolčna omaka, toast) je bila nekoč osnovno priporočilo večine pediatrov za otroke z razdraženim želodcem. Ker daje črevesju priložnost za počitek in zmanjša količino proizvedenega blata.

Zdravniki pogosto priporočajo uživanje banan, riža, jabolčne omake in toasta, ko se borite z drisko ali bolečino v trebuhu. Banane sprožijo nastanek sluzi v črevesju. To pomaga zaščititi želodčno sluznico pred kislino, ki lahko sproži zgago, slabost ali karkoli drugega, kar lahko povzroči motnje.

Skupaj na olimpijske, no, skoraj

V manjši raziskavi se je pokazalo, da so bili kolesarji, ki so pojedli banano pred 75-kilometrsko vožnjo, prav tako uspešni, in tisti, ki so pred odhodom spili športno pijačo. Po vožnji so krvni testi pokazali, da so bili znaki vnetja, poškodbe celic in imunske funkcije pri tistih, ki so jedli tropsko sadje, enaki kot pri tistih, ki so pili pijačo, ki nadomešča elektrolite.

Zajtrk prvakov tudi za nas povprečneže

Banane so super zvezda zajtrka. Toast z arašidovim maslom in banano je lahko najljubša jutranja jed. Njihova naravna sladkost lahko pomaga tudi zmanjšati trpkost v jogurtu ali popestriti skledo vročih ovsenih kosmičev. Ljudje jih radi narežejo tudi na kosmiče. Banane smutiju dodajo ravno pravo kremasto teksturo. In to prenosno sadje je že samo po sebi odličen zajtrk na poti.

Banana in njena slovnica

Lahko rečete, da boste v trgovini pobrali šop banan. Ampak, to ni ravno prav. Ena banana se imenuje prst. Ti prsti rastejo skupaj v skupini, imenovani roka. Številne roke se zrastejo skupaj in tvorijo šop ali steblo. Skupina lahko vključuje do 20 rok, veliko več, kot jih kupite naenkrat.

Najdemo jih od Ekvatorja do ...

Rastlina banane je pravzaprav velikansko zelišče. Rumeni sadež, ki ga rodi, je jagodičje. Morda mislite, da so vse banane ukrivljene. Nekatere banane so dolge in ravne. Druge imajo obliko krogle, žoge. V Ekvadorju, vodilnem pridelovalcu na svetu, boste našli največ banan. Na drugem mestu so Filipini.

Banane iz Splita

Klasičen bananin split ni tako zdrav obrok kot ena sama banana. Izvirni recept zahteva kepico vanilijevega, čokoladnega in jagodnega sladoleda, stepeno smetano ter čokoladno, ananasovo in jagodno omako. Banana, prerezana po dolžini, je seveda zvezda jedi. Dve ameriški mesti, Wilmington in Latrobe, se pričkata, kje je rojstni kraj te dekadentne sladice.

Lateks in banana so v žlahti

Če ste alergični na gumo lateks, bi lahko imeli reakcijo tudi na banane. To je zato, ker imajo banane in lateks v sebi podobne beljakovine. Simptomi so lahko blagi, kot so srbeča usta, ali hujši s koprivnico, sopenjem ali celo kaj hujšega. Verjetno boste začutili simptome nekaj sekund do minut po zaužitju banane. Če ste v preteklosti imeli reakcijo na banane, se izogibajte sadju in pazite, da ni v solatah ali pekovskih izdelkih.

Milna, ko je v igri opeklina

Bananine lupine vsebujejo zaščitne kemikalije, imenovane antioksidanti. Nekateri ljudje uporabljajo olupke v domačih zdravilih za draženje kože ali za zmanjšanje otekline. Naravna, ljudska zdravila uporabljajo lupine za zdravljenje ugrizov hroščev, manjših opeklin in sončnih opeklin.