Zakaj so simptomi gripe in prehlada ponoči hujši - in kako jih ublažiti

Res so. A zakaj? Za to je krivih več dejavnikov, med katerimi je tudi naš cirkadiani ritem, notranja ura našega telesa. Ko sonce zaide, telo spodbudi možgane k pripravi na spanec in hkrati aktivira določene imunske celice.

Vsako noč se te celice usmerijo na različne dele telesa in iščejo patogene, kot so virusi in bakterije. Ko jih prepoznajo in jih poskušajo uničiti, lahko te imunske celice povzročijo draženje in vnetje, kar ponoči simptome okužbe samo še poslabša.

Hormoni in gravitacija

Določeni hormoni, kot je kortizol, prav tako sledijo cirkadia­nemu ritmu. Ravni kortizola so najvišje zjutraj, kar pomaga zavirati vnetje čez dan in tako zmanjšati simptome. Ko začne zvečer kortizol usihati, se simptomi lahko znova poslabšajo.

FOTO: Primipil/Gettyimages

Drug dejavnik, ki ponoči poslabša simptome kašlja in prehlada, je sluz, ki se nabira na zadnji strani grla, ko ležimo. Čez dan to kopičenje sluzi ni tako problematično, ker gravitacija pomaga pri njenem odvajanju, saj smo pokonci in se gibamo.

Ponoči pa zastaja in sproži refleks kašlja, da bi očistilo dihalne poti. Tudi razmere v spalnici, na primer suhost zraka, lahko dražijo dihalne poti.

Kako ustaviti nočni kašelj

Na srečo obstaja več domačih pomagal, ki lahko ponoči omilijo simptome kašlja in prehlada. Čez dan pijmo več tekočine, saj pomaga redčiti sluz. Podobno delujeta topla kopel in fiziološko pršilo za nos. Prav tako lahko čez noč uporabimo vlažilec zraka, da ohranjamo nosne poti vlažne.

FOTO: Yurii Yarema/Gettyimages

Raziskave so pokazale, da ohranjanje zračne vlažnosti na ravni okoli 40 do 60 odstotkov zmanjša prenos respiratornih virusov in lahko olajša simptome, kot sta kašelj ali zamašenost nosu. Poskusimo dvigniti glavo z dodatnimi blazinami, da sluz med spanjem lažje odteka.

Odraslim lahko koristi sirup proti kašlju, izkašljevala pa pomagajo redčiti sluz in olajšajo njeno izločanje. Ta zdravila so na voljo posamično ali v kombiniranih zdravilih za kašelj in prehlad. Nekateri kombinirani izdelki vključujejo še antihistaminike, ki olajšajo zamašenost nosu. Druga možnost so pastile proti kašlju ali med, ki lahko preprečijo, da se grlo izsuši in razdraži.

FOTO: Photo Creative/Gettyimages

Kašelj moti spanec, spanec pa je za okrevanje bistven. Karkoli storimo, da nam bo pomagalo počivati, hitreje bomo okrevali.