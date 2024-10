Priporočena cepljenja v jesenskem času

Jesenski čas prinaša hladnejše vreme, kar povečuje tveganje za različne okužbe dihal, med katerimi je ena najpogostejših sezonska gripa. Ta je še zlasti nevarna za starejše, osebe s kroničnimi boleznimi, nosečnice in majhne otroke. Pri njih lahko povzroči resne zaplete, kot so pljučnica, bronhitis in v najhujših primerih celo smrt. Strokovnjaki zato posebno tem rizičnim skupinam svetujejo, da se odločijo za cepljenje.

Cepljenje proti gripi je vsako leto prilagojeno različicam virusa, za katere strokovnjaki pričakujejo, da bodo najbolj razširjene v prihajajoči sezoni. Priporočljivo je, da se opravi oktobra ali novembra. Ker imunost nastopi v približno dveh tednih, to omogoča, da začne zaščita delovati pred začetkom zimske sezone, ko se gripa najbolj širi.

Cepljenje proti covidu-19

Poleg gripe je v zadnjih letih postalo aktualno cepljenje proti covidu-19, ki se je začelo po izbruhu pandemije leta 2020. Čeprav so se razmere od takrat precej spremenile, strokovnjaki še vedno priporočajo cepljenje za ranljive skupine, kot so oskrbovanci domov za starejše in socialnovarstvenih zavodov, kronični bolniki in starejši od 65 let. S poživitvenim odmerkom se lahko cepi, če je od zadnjega cepljenja minilo najmanj šest mesecev.

Kako okrepiti odpornost

Res je, da lahko cepljenje prepreči hujši potek bolezni, vendar lahko za krepitev imunskega sistema veliko naredimo tudi sami. Tako se bo telo lažje borilo proti različnim okužbam, ki se pojavijo v hladnejših mesecih.

Prehrana

Prehrana igra ključno vlogo pri ohranjanju močnega imunskega sistema. Priporočljivo je uživanje živil, bogatih z vitamini, minerali in antioksidanti. Vitamini, kot so vitamin C, D in A, ter minerali, kot je cink, so ključnega pomena za dobro delovanje imunskega sistema.

Vitamin C, ki ga najdemo v agrumih, papriki, jagodičevju in brokoliju, je pomemben za spodbujanje delovanja belih krvničk, ki so prva obramba pred okužbami. Vitamin D, ki ga v jesenskih mesecih, ko je manj sončne svetlobe, pogosto primanjkuje, je ključen za uravnavanje imunskega odziva. Dober vir so ribe, kot sta losos in tuna, jajca ter nekateri mlečni izdelki.

Cink, ki ga najdemo v oreščkih, semenih, čičeriki, mesu, jajcih in recimo grškem jogurtu, je nepogrešljiv za močan imunski sistem.

Jesen je idealen čas, da se pripravimo na zimo in okrepimo odpornost telesa. Poleg priporočenih cepljenj proti gripi in covidu-19 je pomembno skrbeti za zdravo prehrano in redno telesno aktivnost ter po potrebi dopolniti prehrano z vitamini in minerali. Vse to bo pripomoglo, da bomo krepkega zdravja in manj dovzetni za sezonske bolezni.

Športna aktivnost

Poleg uravnotežene prehrane ima pomembno vlogo pri krepitvi odpornosti tudi redno gibanje. Pri zmerni vadbi, kot so hoja, kolesarjenje, plavanje ali joga, se poveča prekrvitev, kar omogoča belim krvničkam, da se lažje premikajo po telesu in napadajo morebitne patogene. Vadba prav tako zmanjšuje raven stresa, ki negativno vpliva na imunski sistem. Strokovnjaki priporočajo, da vsak dan ali vsaj nekajkrat na teden namenite 30 minut zmerni telesni aktivnosti.

Prehranska dopolnila in dodatki

Čeprav je idealno, da vitamine in minerale pridobimo iz hrane, to zaradi sodobnega načina življenja ni vedno mogoče. V takih primerih so lahko prehranska dopolnila zelo koristna. Najpogosteje priporočena dopolnila za krepitev imunskega sistema vključujejo vitamin C, D, cink ter probiotike.

Probiotiki, ki jih najdemo v fermentiranih živilih, kot so jogurt, kefir in kislo zelje, prav tako ugodno vplivajo na imunski sistem. Pomagajo vzdrževati zdravo ravnovesje bakterij v črevesju, kar je ključno za dober imunski odziv.

