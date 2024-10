Na čebulo potresen sladkor je zdravilo proti gripi in prehladu

Za lajšanje simptomov se seveda lahko zatečete v lekarno, lahko pa preizkusite tudi nekaj pripravkov iz domače lekarne.

Gre za domač pripravek iz čebule in sladkorja, ki naj bi pozdravil ali preprečil prehlad in gripo tudi pri otrocih.

Hladno pijačo pripravite na naslednji način

Čebulo olupimo in narežemo na srednje velike kose. S čebulo napolnite kozarec, potresemo jo s sladkorjem, da je prekrita, in kozarec zapremo. Po nekaj urah bo v kozarcu nastal sok.

Po dnevu ali dveh sok precedite v drug kozarec, za to lahko uporabite platneno krpo, in shranite v hladilniku.

Na dan lahko popijete od žlice do treh žlic nastalega soka. Ker okus čebule in sladkorja ni za vsakogar, lahko potem popijete nekaj vode ali soka.

Ta napitek res ščiti pred prehladom?

Po mnenju mnogih strokovnjakov je to popoln recept za pripravo karamelizirane čebule – a tako pripravljeni sok nikakor ne preprečuje prehlada ali gripe. Verjetneje je, da bodo potrebni pogostejši obiski zobozdravnika.

Vedite, da ni objavljenih znanstvenih dokazov, ki bi podprli trditve, ki krožijo po internetu. Vse, kar je namočeno v sladkorju, je verjetno nezdravo, lahko dodamo.

Zdravila za prehlad, gripo in bronhitis ni, pravijo strokovnjaki. Kot so zapisali na spletni strani NIJZ, so za zdravljenje na voljo protivirusna zdravila, ki pa le nekoliko skrajšajo čas in omilijo potek.

Zdravljenje z omenjenimi zdravili pa za večino bolnikov ni smiselno. Najpomembneje je, da se umirite in počakate, da se gripa umiri.

Antipiretiki bodo pomagali pri povišani telesni temperaturi. Paracetamol je primeren za otroke. Tveganje za gripo lahko zmanjšamo tudi s sezonskim cepljenjem.

Pomembno je, da pijemo dovolj tekočine, počivamo, se izogibamo telesnim naporom, dokler traja temperatura.