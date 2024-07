Vsaj enkrat se to zgodi enemu od treh ljudi: zakaj ostanemo brez glasu?

Simptom afonije je popolna odsotnost glasu. Pojavljajo se še oteženo požiranje, kašelj, občutek tujka v grlu, krvavitev in drugi simptomi, odvisni od vzroka za izgubo glasu. Afonija je lahko akutna ali kronična. Tako kot hripavost je tudi izguba glasu znak, da so glasilke odebeljene oziroma otečene.

Vzroki za izgubo glasu so lahko različni. Poleg okužb, kot so vnetne bolezni grla in glasilk, je lahko kriv laringitis, ki nastane zaradi okužbe ali prekomerne uporabe glasilk. Razlog so lahko presnovne bolezni, na primer sladkorna bolezen, bolezni ščitnice, astma ter zdravila zanje, denimo inhalacijski steroidi. Izguba glasu je lahko posledica poškodbe grla ali glasilk ob glasnem govorjenju oziroma kričanju, kajenju, kašlju.

Presuh zrak bo stanje še poslabšal. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images

Lahko je povezana s krvavitvijo v glasilkah, možgansko kapjo ali kot zaplet žilne krvavitve. Pojavlja se pri avtoimunih boleznih, kot je revmatoidni artritis, in nevroloških boleznih. Glas lahko izgubimo po različnih posegih, denimo operaciji na vratu in prsnem košu, operaciji ščitnice, intubaciji ter obsevanju. Zmanjka ga lahko zaradi tumorja grla, pljuč in ščitnice, krivi so lahko vozlički, ciste, polipi in drugi izrastki na glasilkah. Tu so še prirojene anomalije. Na hripavost, ki lahko vodi v izgubo glasu, vplivajo nezdrave navade, kot sta kajenje in pitje alkohola.

Kdaj k zdravniku?

V življenju vsaj enkrat izgubi glas eden od treh ljudi. Večinoma nastane zaradi manjših zdravstvenih zapletov, kot so vnetja, ali zaradi preobremenjenosti (npr. pri poklicih, ki zahtevajo veliko govorjenja), izzveni sama od sebe. K zdravniku moramo, kadar izgubo glasu spremlja bolečina pri govorjenju ali požiranju, kadar težko dihamo ali požiramo, izkašljujemo kri ali imamo na vratu bulico. Nujno moramo čim prej k specialistu, kadar izguba brez glasu dlje kot en teden.

Pri izgubi glasu zaradi vnetij ali preobremenjenosti glasilk si lahko pomagamo sami; poleg počitka pomaga pitje tople vode ali zeliščnih čajev. Če ste glas izgubili zaradi prenapenjanja, se izogibajte šepetanju, saj glasilke med šepetanjem napenjamo še bolj kot sicer.

Skodelica toplega čaja je preverjeno domače zdravilo. FOTO: Lolostock/Getty Images

Kadar je kriva izsušenost grla, bo pomagalo vlaženje zraka v bivalnih in delovnih prostorih ali vdihovanje pare. Učinkovito domače zdravilo je tudi slana voda, ki jo grgramo – pomaga pri pekočem grlu. Lahko pomaga žlica medu. Napete vratne mišice sprostijo topli obkladki.

Izguba glasu je lahko posledica refluksa. Če je vzrok dvigovanje kisline iz želodca, se izogibajte hrani in pijači, ki vam refluks povzročata. Izogibajte se živilom z visoko vsebnostjo maščob, kofeinu in čokoladi.

Dražilni dejavniki iz okolja, kot so onesnaženje zaradi prometa, smog, dim, kemikalije in pesticidi, lahko povzročijo draženje in poškodbe grla in dihalnih poti. Če imate druge zdravstvene težave, kot so astma, alergije ali KOPB, ste morda izpostavljeni večjemu tveganju za zaplete zaradi onesnaženja. Dražečim dejavnikom se izogibate tako, da ostanete v zaprtih prostorih, ko zrak zunaj doseže nezdravo raven.