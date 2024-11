Zakaj imajo moški ljubice? Strokovnjaki razkrivajo šest napak, ki jih naredijo žene

Številni dejavniki lahko vplivajo na to, da je eden od partnerjev v zvezi ali zakonu nezvest. Vendar pa obstajajo določeni vzorci obnašanja, ki vplivajo na oslabitev ljubezenskega odnosa.

Izkazalo se je, da moški, ki najdejo ljubico, v njej pravzaprav iščejo nekaj, česar v zakonu ne dobijo.

Pomanjkanje čustvene podpore in pozornosti

Moški, ki se obrnejo na ljubice, imajo pogosto občutek, da doma nimajo dovolj pozornosti in podpore. Tako kot ženske želijo biti razumljene in spoštovane. Če doma nimajo dovolj pogovorov in čustvene prisotnosti, se bodo zatekli k ljubimcem, pri katerih bodo lahko dobili čustveno podporo.

Rutina in monotonija v odnosu

Številna razmerja preidejo v fazo rutine. FOTO: Shutterstock

Številna razmerja preidejo v fazo rutine, v kateri imajo vsakodnevne obveznosti prednost pred romantiko. Ta monotonija lahko uniči strast in povzroči odtujenost od partnerja.

Nasvet parom je, naj vlagajo v svoj odnos – načrtujejo skupni čas in obnovijo intimnost.

Pomanjkanje fizične intimnosti

Seks je sestavni del razmerja, in ko moški zapusti družino zaradi druge ženske, je to morda zato, ker ne uživa v ljubljenju. Ko v razmerju ni dobrega seksa, se partnerja oddaljita in pogosto iščeta novega partnerja.

Vedno si je treba zapomniti, da telesna intimnost kaže tudi, kako čustveno in psihološko sta partnerja povezana.

Pomanjkanje pohval in priznanj

Moški pričakujejo pohvalo in priznanje za to, kar počnejo – tako v službi kot doma. Pričakuje se pohvala za trud, pa naj bo to starševstvo, gospodinjstvo, načrtovanje družine.

To pomanjkanje lahko ustvari občutek čustvene neizpolnjenosti, kar lahko povzroči željo moškega, da bi se zbližal z drugo žensko.

Nenehna kontrola in kritika

Nenehno kritiziranje lahko povzroči občutek negotovosti. FOTO: Jacoblund Getty Images/istockphoto

Če se ženska obnaša preveč zaščitniško in nadzoruje vse vidike partnerjevega življenja, lahko to doživi kot izgubo svobode. Nenehno kritiziranje lahko povzroči občutek negotovosti in nizko samozavest. Nasprotno pa lahko ljubimec nudi občutek svobode in podpore.

Strokovnjaki svetujejo, da je pomembno ohraniti ravnovesje med skrbjo za partnerja in dajanjem prostora za osebno rast.

Izguba zabave in spontanosti

Ljubimec prinaša novo energijo. FOTO: Grinvalds Getty Images

Zakonsko življenje lahko postane resno, s poudarkom na dolžnostih in odgovornostih. Moški pogosto poudarjajo, da jim manjka zabave in spontanosti, ki sta ju imeli na začetku zveze. Ljubimec prinaša novo energijo in občutek pustolovščine, kar je moškim lahko privlačno.

Temu se lahko izognemo, če si oba partnerja zavestno prizadevata v skupno življenje vnesti več smeha, zabave in novih izkušenj, poroča informer.rs.

Preberite še: