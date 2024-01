Zakaj bi morali vsako jutri jesti česen z medom

Kombinacija medu in česna je z vidika preventive pred virusnimi okužbami izjemno učinkovita. Priporočljivo jo je uživati zjutraj na prazen želodec, pozitivni učinki se pokažejo po približno sedmih dneh.

Koristi česna in medu

Česen ni le okusna začimba, ki se prilega mnogim jedem, ponaša se tudi z dolgim seznamom pozitivnih učinkov na zdravje.

Med drugim je bogat z antioksidanti ter preprečuje telesna vnetja, ki so posledica delovanja prostih radikalov, v njem prisotna snov alicin pozitivno vpliva na raven holesterola v krvi, preprečuje zgoščevanje krvi, deluje tudi protirakavo in protimikrobno.

Česen se ponaša s številnimi učinki na zdravje. FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages

Njegova energijska vrednost je nizka, so pa v njem še vitamini, med drugim B6, minerala mangan in selen ter vlakna.

Redno uživanje česna lahko število prehladov in drugih virusnih okužb zniža za 63 odstotkov, čas okrevanja, če do okužbe vendarle pride, pa se lahko po njegovi zaslugi skrajša za 73 odstotkov, je pokazala ena od raziskav.

Med je poln antioksidantov, encimov in mineralov. V njem so železo, cink, kalij, kalcij, fosfor, magnezij in selen. Tu so še mnogi vitamini: vitamin pirodoksin (B6), tiamnin (B1), riboflavin (B2) in niacin (B3).

Vitamini, minerali ter druge snovi v njem so koristni za duševno ter telesno zdravje, med je hkrati velik zaveznik močne odpornosti.

Zakladnica vitaminov in mineralov. FOTO: Metkalova/Gettyimages

Recept za česen in med

Tri do štiri česnove glavice razdelite na stroke. S teh odstranite samo vrhnji del olupka in jih položite v čist steklen kozarec. Čez stroke prelijte 240 gramov medu. Kozarec dobro zaprite in vse skupaj shranite na sobni temperaturi.

Počakajte vsaj dva tedna, da se snovi iz česna sprostijo v med in nato vsak dan zjutraj na tešče pojete žličko pripravka, svetuje portal Ecocolmena.