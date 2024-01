Zelena za miren spanec

Po minulem veselem decembru se je v teh prvih januarskih dnevih marsikdo zgrozil, ko je le stežka zapel hlače in stopil na tehtnico. Čas je za hujšanje, je oznanil in mrzlično začel brskati za zdravo hrano. Ta bi sicer morala biti na jedilniku vse leto, na krožniku bi morala biti pretežno zelenjava. Tačas je na tržnici in tudi v trgovinah na voljo stebelna zelena, ki ni le nizkokalorična, kar torej pomeni, da bi z njo utegnili izgubiti kak odvečni kilogram, temveč tudi dober vir vitaminov in mineralov, vključno z vitamini A, K in C, kalijem ter folno kislino. Vsebuje tudi antioksidante, ki pomagajo v boju proti oksidativnemu stresu. Jemo lahko presno, dodajamo jo v smutije in solate, imenitna je v juhah in prikuhah, a jo kuhamo le kratek čas, da bo ohranila vse svoje imenitne lastnosti.

Visoka vsebnost vlaknin preprečuje zaprtje in podpira zdravje črevesja.

Ne le z vitamini, zelena nas bo preskrbela tudi s prepotrebno tekočino in ob siceršnjem zadostnem pitju poskrbela za primerno hidracijo. Slednje je nujno za zdravje, različne funkcije v telesu, vključno s prebavo, cirkulacijo in uravnavanjem temperature.

Polna je hranil. FOTO: Qwart/Getty Images

Niža slabi holesterol

Zapisali smo, da je zelena polna hranil. Že omenjeni C je gradnik dobre odpornosti, zato je pomemben vse leto, zlasti pa pozimi, ko na nas še bolj prežijo najrazličnejši virusi. Skupaj z vitaminoma A in K ohranja zdrave kosti in vid ter prispeva k lepemu videzu kože. Antioksidanti v zeleni pomagajo zaščititi celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali, prispevajo k zmanjšanju oksidativnega stresa in vnetja v telesu. To tudi pomaga preprečevati prezgodnje staranje in niža tveganje za kronične bolezni. Z rednim uživanjem stebelne zelene pomagamo nižati raven slabega holesterola in skrbimo za zdrav krvni tlak.

Sveže pripravljen sok naj bi ublažili občutek napihnjenosti. FOTO: Jenifoto/Getty Images

Zelena tako kot druga zelenjava vsebuje vlaknine, ki koristijo prebavi. Če sveže pripravljen sok iz zelene zaužijemo zjutraj, na tešče, naj bi ublažili občutek napihnjenosti. Poleg tega naj bi sok blagodejno vplival na kronična vnetja, zelena vsebuje apigenin, ki slovi po protivnetnih lastnostih. Deluje tudi kot blag diuretik in čisti telo. Kot rečeno, je zelena nizkokalorična zelenjava, vsebuje le malo kalorij, zato pa veliko vlaknin, kar zagotavlja občutek sitosti in preprečuje poseganje po nezdravih prigrizkih med obroki. Pravzaprav si jo lahko privoščimo kot prigrizek (pomakamo jo lahko v grški jogurt). Je torej odlična izbira za vse, ki bi radi izgubili kak kilogram. Poleg tega v zeleni najdemo različna eterična olja, ki vplivajo na boljše počutje. Če jo uživamo zvečer, blagodejno vpliva na spanec.