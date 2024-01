Ingver je zdravilen, to vemo. Kaj pa, da je afrodiziak?

Njegova izrazita vonj in okus marsikoga odvrneta od uporabe, a s tem se prikrajšamo za številne dobrodelne učinke te, po mnenju mnogih čudodelne rastline. Ponekod po svetu, na primer v Indiji in na Kitajskem, je ingver tako priljubljen, da ga umeščajo kar med zelenjavo. A ne le da je marsikje nepogrešljiva sestavina jedilnika, za mnoge je tudi močna preventiva in celo zdravilo, njegovo delovanje pa potrjujejo številne raziskave.

Podpira jetra

Ingverjev čaj je osvežilen, okusen in učinkovit pri številnih tegobah. FOTO: Getty Images

Za lase Ingver je pogosto tudi sestavina kozmetičnih izdelkov. Nastrgane ingverjeve korenike in nekaj lističev mete zmiksamo skupaj z limonovim sokom in mešanico vtremo v mokre lase. Po pol ure speremo z mlačno vodo. Mešanica pomaga odpravljati prhljaj, lasem pa daje nežen lesk.

Ingver med drugim vsebuje seskviterpene, ki blažijo vnetja, pa monoterpene in aldehide, ki pomagajo odpravljati prehlad, blaži simptome vnetega žrela in kašelj ter pomaga zniževati povišano telesno temperaturo. Ugodno deluje na jetra, uravnava raven holesterola v krvi, z močnimi antioksidativnimi lastnostmi pa učinkovito krepi odpornost. Nekateri ga zaradi močne arome označujejo kar za afrodiziak. Ingverjeva korenika vsebuje tudi beljakovine, škrob, encime, maščobne kisline, veliko rudnin, kot so kalij, kalcij, fosfor, magnezij in železo, ter vitaminov, kot sta vitamin A in niacin oziroma B3.

V tandemu z medom Uravnava krvni tlak in blaži vnetja, njegovo olje uporabljajo celo pri masaži ob revmatičnih težavah.

Zelo znan je njegov učinek na prebavila. Gingeroli, pekoče učinkovine v ingverju, pomirjajo želodec in odpravljajo občutek nelagodja, pomagajo predvsem pri potovalni slabosti in morski bolezni. Ingver blaži zgago, napenjanje in trebušne krče. Kot antiseptik pomaga pri okužbah želodca in črevesja ter blagodejno deluje pri zastrupitvah s hrano, pomaga ustavljati drisko, lajša tudi menstrualne krče. Blaži celo jutranjo slabost na začetku nosečnosti, a po prvem trimesečju bi lahko povečal tveganje za spontani splav, zato se velja pred uživanjem ingverja med nosečnostjo posvetovati z ginekologom. Ingver spodbuja prekrvavitev in deluje tudi kot antikoagulant, zato velja previdnost pri tistih, ki imajo motnjo strjevanja krvi, in po operativnih posegih.

Nad zobobol

Skupaj z medom krepi odpornost predvsem v sezoni prehladnih obolenj. FOTO: Getty Images

Ingver uravnava krvni tlak in blaži vnetja, njegovo olje uporabljajo celo pri masaži ob revmatičnih težavah in bolečinah v sklepih ter mišicah. Deluje ogrevalno, zato njegovo olje uporabljajo mnogi, ki imajo slabo prekrvavitev udov in jih pogosto zebe v roke in noge, mnogim pa pomaga odpravljati zobobol. Redno uživanje zmanjšuje občutek utrujenosti in izboljšuje spomin, nekateri pa prisegajo, da izostri vse čute, zato ga kot afrodiziak uživajo pred strastno nočjo. Ker odpravlja zadah, je pogosta sestavina ustne vode, nekaterim pa pomaga žvečenje sveže korenike proti zobobolu.

Uporabljamo lahko sveže ingverjeve korenike ali pa posušene, ki so ostrejšega okusa in vonja, in kandirani ingver. Dodajamo ga lahko sadnim solatam, omakam, praženi zelenjavi, številnim azijskim jedem, mnogi ga dodajajo slaščicam. Znani so napitki iz ingverja, denimo čaj in pivo, zelo priljubljeni so ingverjevi bomboni. Kot začimbo ga največkrat uporabljamo mletega v prahu, odlično se ujema tako rekoč z vsemi vrstami mesa. Bolečine v sklepih in mišicah pa uspešno blažimo z eteričnim oljem ingverja.