Z njim se niža tlak

Telesna dejavnost je pomembna in nepogrešljiva zdrava življenjska navada, ki je poleg pravilne prehrane naš najboljši zaveznik pri doseganju in ohranjanju primerne telesne teže in zdravja na splošno. Redna telesna dejavnost dokazano učinkovito niža in uravnava krvni tlak.

Hipertenzija viša tveganje za bolezni srca, možgansko kap in druge težave z zdravjem, zato jo moramo imeti pod nadzorom. Učinkovit način za obvladovanje tega stanja je redna telesna aktivnost: ne pomaga le nižati tlaka, koristi srčno-žilnemu sistemu v celoti in celokupnemu zdravju. Vadba namreč krepi zdravje srca in krvnih žil ter izboljša njihovo sposobnost učinkovitega črpanja krvi po telesu; pomaga ohranjati elastičnost krvnih žil, kar je nujno za zdrav krvni tlak; poveča zmogljivost srca, izboljša cirkulacijo in pomaga nižati tveganje za nastanek koronarne bolezni. Obenem pomaga nižati raven slabega holesterola in viša dobri holesterol, kar je pomembno za preprečevanje ateroskleroze, stanja, ki lahko vodi do srčnih napadov in kapi.

Redna vadba ne pomaga le nadzorovati krvnega tlaka, prispeva tudi k boljšemu uravnavanju telesne teže, zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, krepi kosti in mišice ter izboljšuje duševno zdravje. Pomaga tudi zmanjšati stres, ki je pomemben dejavnik pri nadzoru hipertenzije.

Zdravstvene organizacije priporočajo najmanj 150 minut zmerne aerobne dejavnosti ali 75 minut visoko intenzivne dejavnosti na teden ali kombinacijo teh dejavnosti.

Koristi sleherna vadba, od teka, kolesarjenja in plavanja do hoje, ki je odlična izbira za začetnike in jo zlahka vključimo v dnevno rutino.

In koliko telesne dejavnosti je potrebne za znižanje krvnega tlaka? Zdravstvene organizacije priporočajo najmanj 150 minut zmerne aerobne dejavnosti ali 75 minut visoko intenzivne dejavnosti na teden ali kombinacijo teh dejavnosti. Poleg tega so vsaj dva dni na teden priporočljive vaje za krepitev mišic. Intenzivnost vadbe prilagodimo stopnji pripravljenosti in zdravstvenemu stanju. Ljudje s hipertenzijo bi morali začeti z zmerno intenzivnostjo vadbe in jo postopoma povečevati. Vsekakor pa vselej poslušamo svoje telo, da se ognemo preobremenitvi.