Voda vas lahko ubije! Če je spijete preveč, pride do ...

Telo za pravilno delovanje nujno potrebuje vodo, vendar lahko pitje prevelikih količin povzroči resne zdravstvene težave. Ledvice namreč presnovijo le 0,8 do 1,0 litra vode na uro, zelo visok vnos pa lahko poruši ravnovesje elektrolitov v telesu.

Težko boste po nesreči popili preveč vode, a to se lahko zgodi v določenih primerih: denimo zaradi prekomernega pitja med športnimi aktivnostmi ali intenzivnim treningom.

Simptomi zastrupitve z vodo so lahko nejasni ali nespecifični – vključujejo lahko zmedenost, dezorientacijo, slabost in bruhanje. V redkih primerih zastrupitev z vodo povzroči otekanje možganov in postane usodna.

Zastrupitev z vodo je močno zmanjšana količina natrija v krvni plazmi, ki je posledica prevelikih količin popite vode, če natrij ob tem ni nadomeščen. Na to moramo biti še zlasti pozorni v poletnih mesecih, navaja revija Preventiva.

Natrij pomaga ohranjati ravnovesje tekočin znotraj in zunaj celic. Ko raven natrija pade zaradi prekomernega vnosa vode, tekočine potujejo od zunaj v notranjost celic, kar povzroči njihovo nabrekanje.

Ko se to zgodi možganskim celicam, lahko postane nevarno, včasih celo usodno. Tlak v lobanji se poviša, kar povzroči prve simptome zastrupitve z vodo:

glavoboli

slabost

bruhanje

Hudi primeri zastrupitve lahko povzročijo resnejše simptome, kot so:

zaspanost

mišična oslabelost ali krči

zvišan krvni tlak

dvojni vid

zmedenost

nezmožnost prepoznavanja senzoričnih informacij

težko dihanje

Kopičenje tekočine v možganih se imenuje možganski edem. To lahko vpliva na možgansko deblo in povzroči disfunkcijo centralnega živčnega sistema. V hujših primerih lahko zastrupitev z vodo povzroči napade, poškodbe možganov, komo in celo smrt.

Večina ljudi spije premalo vode. FOTO: Karinaurmantseva Getty Images

Zastrupitev z vodo najpogosteje prizadene športnike na tekmovanjih ali vzdržljivostnih treningih, lahko tudi ljudi z različnimi duševnimi težavami. Tveganje za zastrupitev je večje pri športnih dogodkih, ki vključujejo dolgotrajno visoko obremenitev, posebno v vročih podnebjih. Pogosteje do nje pride tudi med vojaškimi usposabljanji.

Duševno neravnovesje

Kompulzivno pitje vode, imenovano tudi psihogena polidipsija, je lahko simptom različnih duševnih težav. Najpogostejša je pri osebah s shizofrenijo, lahko pa se pojavi tudi pri osebah z afektivnimi motnjami, psihozami in osebnostnimi motnjami.

Prenizko raven natrija v krvi lahko povzročijo tudi nekatera zdravila, ki privedejo do izjemne žeje, in nekateri diuretiki in vazopresorji.

Koliko je preveč?

Prekomerna hidracija in zastrupitev z vodo se zgodita, ko oseba popije več vode, kot se je lahko ledvice znebijo z urinom. Količina vode ni edini dejavnik - pomembno vlogo igra tudi čas. Glede na podatke, navedene v študiji iz leta 2013, lahko ledvice izločijo približno 20–28 litrov vode na dan, vendar ne morejo odstraniti več kot 0,8 do 1,0 litra vsako uro.

Zastrupitvi so bolj podvrženi tisti, ki izvajajo težke fizične aktivnosti na visoki vročini. FOTO: Juphotographer

Da bi se izognili hiponatriemiji, je pomembno, da ledvic ne »prehitimo«. Simptomi se lahko razvijejo, če oseba v kratkem času popije 3–4 litre vode. Konkretne časovne ocene ne navajajo.

Toliko vode potrebujete

Prava količina se razlikuje glede na dejavnike, kot so telesna teža, stopnja telesne dejavnosti, podnebje. V splošnem pa velja, da oseba potrebuje od 2,7 do 3,7 litra vode na dan - to sta vrednosti za povprečno žensko in povprečnega moškega.