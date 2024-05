Več vadbe, večji možgani

Najbrž vsaj v teoriji poznamo mnoge dobrobiti redne telesne vadbe, a po nedavni raziskavi sodeč miganje prinaša še en nadvse zaželen rezultat – večji volumen možganov.

Pred dnevi so v reviji Journal of Alzheimer's Disease objavili izsledke študije, v kateri so analizirali posnetke možganov več kot 10.000 ljudi in ugotovili, da je redna vadba – tudi samo nekaj tisoč korakov na dan – lahko povezana v večjimi možgani. Volumen tega sicer še vedno zelo skrivnostnega organa je povezan z njegovim zdravjem, povečanje ali vzdrževanje možganske mase bi torej lahko imelo »potencialne nevrozaščitne učinke«, kot so zapisali znanstveniki.

Že zmerne stopnje telesne dejavnosti, kot je okoli 4000 korakov na dan, pozitivno vplivajo na zdravje možganov.

»Ugotovili smo, da lahko že zmerne stopnje telesne dejavnosti, kot je okoli 4000 korakov na dan, pozitivno vplivajo na zdravje možganov,« je dejal soavtor študije dr. David Merrill, direktor centra za zdravje možganov pri Pacific Neuroscience Institute.

Udeleženci študije so bili v povprečju stari 52 let, znanstveniki pa so proučevali posnetke njihovih možganov, pridobljene z magnetno resonanco; ne glede na to, ali so udeleženci hodili, tekli ali se aktivneje ukvarjali s katerim koli drugim športom, so imeli tisti, ki so se ukvarjali z zmerno do intenzivno aktivnostjo – vadbo, ki pospeši njihov utrip in dihanje za najmanj 10 minut – večji hipokampus, ki je odgovoren za spomin, in čelni ter temenski reženj.

Tisti, ki so se ukvarjali z zmerno do intenzivno aktivnostjo, so imeli večji hipokampus, ki je odgovoren za spomin. FOTO: Peopleimages/Getty Images

»Raziskava podpira prejšnje študije, ki kažejo, da je fizična aktivnost dobra za vaše možgane,« so pojasnili. »Telovadba zmanjša tveganje za demenco, povrhu pa pomaga ohranjati velikost možganov, kar je ključno, ko se staramo.«

Dodajmo, da neko poročilo iz leta 2022 ugotavlja, da samo 15 minut hoje na dan zmanjša tveganje za alzheimerjevo bolezen za kar tretjino.