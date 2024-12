Umetnost opazovanja: Kaj razkriva telesna govorica ljudi okoli nas?

Z naslednjo vajo se lahko izmojstrite v prepoznavanju telesne govorice. Ko sedite v kavarni ali na avtobusni postaji, opazujte ljudi okrog sebe, zlasti dva, ki se pogovarjata. Skrivaj, sicer boste zašli v težave, če boste nekomu posvečali preveč pozornosti na tak način. Potrudite se ugotoviti, v kakšnem medsebojnem odnosu sta človeka, ki se pogovarjata.

Sta ljubimca, naključna prijatelja, sorodnika, znanca, tujca ali stara prijatelja? V kakšnem tonu se pogovarjata? Ali pri sporazumevanju uporabljata več telesne govorice ali besed? Dobro je tudi, če ste pozorni na njuno narodnost, kajti na primer južni Evropejci pri sporazumevanju bolj uporabljajo roke kot severni - strokovnjaki pravijo, da bi bil to lahko evolucijski odgovor na mraz.

Ko opazujete, posvetite posebno pozornost premikom oči, kretnjam rok, tonu glasu in drži ter zapišite ugibanja, o čem se pogovarjata, kdo v pogovoru prevladuje in kakšno je njuno razpoloženje – ki je lahko različno ali celo konfliktno. Take vaje so zabavne in poučne.

Če boste imeli srečo in boste dovolj blizu, da boste slišali njun pogovor, bo vaja še bolj privlačna, ker boste lahko ujeli podzavestne laži in skoraj videli, ko bo pri drugi osebi zapiskal radar za nevarnost ali se zanj ne bo zmenila. Pri neverbalni komunikaciji je laže opazovati druge kot sebe. Ko se sporazumevamo, smo namreč osredotočeni na tisto, kar želimo povedati in kar nam govori druga oseba, ne na svojo in sogovornikovo telesno govorico.

Pokažite zanimanje

Da boste to lažje prepoznali, bodite pozorni na svojo dojemljivost za sprejemanje. Če želite na srečanju dajati vtis, da ste dojemljivi za sprejemanje, naj bodo roke in noge sproščene, ne prekrižane. Če nosite jopič, ga odprite. S tem sporočate: »Sem dostopen/-na in pošten/-na do vas.« Spomnite se položaja, v katerem ste »vedeli«, da vas nekdo ni hotel poslušati. Gotovo je imel roke obrambno sklenjene na prsih.

Morda boste presenečeni, da si boste želeli prekrižati roke, ko boste začeli poslušati stvari, ki jih nočete slišati. Pokažite zanimanje za osebo, a upoštevaje osebni prostor, umaknite se za od 180 do 240 centimetrov od nje in se z vzravnanim telesom nagnite rahlo naprej. Da pokažete zanimanje, se nagnite naprej, če se nagnete nazaj ali se obrnete stran, kažete vzvišenost ali odklanjanje. Zato osebo, s katero se pogovarjate, vedno glejte v oči. Vzdržujte očesni stik, kolikor morete, ne da bi strmeli v človeka.

Bodite pozorni na svoje in opazujte kretnje drugih. FOTO: Dglimages/Getty Images

Pozorni bodite tudi na posnemanje, na sogovornikov ritem dihanja in hitrost govora. Je počasen ali hiter? Ne da bi bili očitni, ga posnemajte. Če prekriža noge, jih počasi prekrižajte tudi vi. Če glavo nagne vstran, počakajte nekaj sekund, nato ga posnemajte, kot bi bilo nenamerno.

To je veščina, ki je močno orodje, če je naučena pravilno. Uporabite jo, ko hočete kljubovati situaciji, pomiriti jezo, zgraditi odnos ali želite, da so ljudje sprejemljivi do vas. Uporabljajte jo previdno, saj je lahko manipulirajoča, kadar je v rokah izkušenega sleparja.